Tensiunea crește la Târnăveni, orașul rămas fără apă potabilă din cauza salinității de pe Târnava Mică / Primar: Toată lumea plânge Praidul, dar Praidul nu are de suferit. Are apă potabilă, turiști, pensiuni deschise. În Târnăveni totul e blocat și nu primește niciun sprijin de la stat

Nemulțumirile și revolta sunt în creștere în Târnăveni atât în rândul populației, cât și în mediului economic, în condițiile în care totul e blocat în municipiu. Creșele și grădinițele sunt închise de 10 zile, la fel, toate activitățile economice, mai mici sau mai mari, din cauza lipsei apei. Autoritățile locale acuză guvernanții că se ocupă doar de Praid, unde totul funcționează la această oră, și ignoră problemele din Târnăveni, transmite Radio Târgu Mureș preluat de Rador.

În afară de apa îmbuteliată, municipiul Târnăveni nu primește nici un sprijin de la stat, afirmă primarul din localitate, Sorin Megheșan:

„Toată lumea plânge Praidul, dar Praidul nu are de suferit. Praidul are apă potabilă, Praidul are ștrandurile deschise, turiști, pensiuni deschise, totul se desfășoară în mod normal, dar municipiul Târnăveni n-a avut apă 10 zile și sunt încă zone în municipiul Târnăveni care nu au apă în momentul de față. De asemenea, sunt închise fabricile, sunt închise creșele, grădinițele, cabinetele medicale, stomatologice, cabinetele de înfrumusețare, cosmetică, coafor, fermele de păsări, fermele de animale au de suferit… deci, totul e blocat în Târnăveni. O fabrică care 90% face export e închisă și care ar fi produs aproximativ 100 de tiruri de marfă pe zi. Cealaltă, de ventilatoare, are peste 300 de angajați afectați…”

Marți a revenit apa menajeră în municipiul Târnăveni, însă va fi din nou oprită, astfel că mulți locatari stau fără apă de aproape două săptămâni, mai spune pentru Radio Tg.Mureș primarul Sorin Megheșan:

„Joi vor fi nevoiți să întrerupă din nou apa. Salinitatea a scăzut în momentul de față, dar se preconizează vă va veni un nou val de salinitate. Eu îmi doresc ca în aceste două zile cele două mari rezervoare de 5.000 de mc să se umple pentru a ajunge apa în toate casele din zona de pe deal și în apartamentele de la etajele superioare. Spun acest lucru deoarece au fost zone în Municipiul Târnăveni care de 10 zile nu au avut apă. Pentru a ajunge în toate zonele e nevoie de 48-50 de ore să avem apă continuu.”

Nivelul de poluare pe cursurile de apă Corund și Târnava Mică se menține la același nivel, cu mici variații, au anunțat autoritățile.

Pe râul Târnava Mică concentrația este de patru ori mai mare decât concentrația admisă, astfel că întregul ecosistem este practic distrus.

Singura soluție pe termen scurt pentru apă potabilă este achiziționarea unei stații de desalinizare iar, pe termen lung, realizarea unei aducțiuni de apă brută din Lacul Bezid care să alimenteze stații de tratare a apei din zona afectată, Fântânele, Suplac și Târnăveni.