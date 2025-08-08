G4Media.ro
O româncă a fost salvată de la înec în Creta de un…

Sursa foto: Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”

O româncă a fost salvată de la înec în Creta de un polițist din Sebeș aflat în concediu

Un poliţist de la Serviciul Rutier din Sebeş, aflat în concediu în Creta, a salvat de la înec o tânără româncă luată de valuri şi dusă în larg, pe care nu o cunoştea, care şi-a exprimat mulţumirea într-un mesaj transmis vineri Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, transmite Agerpres.

„Astăzi, în poşta electronică a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, s-a strecurat şi un mesaj de mulţumire pentru colegul nostru, Bogdan, poliţist rutier în municipiul Sebeş, din partea unei tinere de 20 de ani, din Craiova”, se arată într-o postare publicată vineri pe pagina de Facebook a IPJ Alba.

În mesaj, tânăra povesteşte cum joi, 7 august, pe o plajă din insula Creta, în Grecia, a trăit cele mai înfricoşătoare momente din viaţa sa.

„Am fost fost luată de valuri şi dusă în larg, într-un punct în care nu mai puteam înota şi simţeam că mă prăbuşesc. Am ridicat mâinile disperată, cerând ajutor, iar în jurul meu, oamenii se uitau, dar nimeni nu reacţiona. În acea clipă critică, în care nimeni nu făcea nimic şi timpul părea să stea în loc, un om a lăsat totul deoparte, a pornit în fugă de pe plajă şi a înotat cu toată forţa spre mine. M-a prins, m-a liniştit şi m-a scos în siguranţă la mal. Am aflat apoi că acel om este David Bogdan, poliţist în cadrul Biroului Rutier Sebeş – IPJ Alba. Nu-l cunosc personal, dar ce ştiu e că dacă el nu ar fi fost acolo, finalul ar fi putut fi unul tragic”, a relatat tânăra.

Ea a adăugat că nu îl va putea răsplăti vreodată îndeajuns pe acesta pentru curajul, determinarea şi umanitatea de care a dat dovadă.

„Dacă astăzi sunt în viaţă, este datorită lui. Îi voi purta mereu recunoştinţă şi sper ca fapta lui să inspire şi să fie cunoscută, pentru că adevăraţii eroi nu poartă întotdeauna pelerine, unii poartă uniformă şi au inima unui salvator”, a mai scris tânăra în mesaj.

