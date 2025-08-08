G4Media.ro
BREAKING Șeful ASF: Limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași…

președintele ASF Alexandru Petrescu pilonul II pensii private
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

BREAKING Șeful ASF: Limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani, propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”

8 Aug

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria după ședința de Guvern, că limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani sunt propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Guvernul a avut pe ordinea de zi în ședința de vineri, în primă lectură, proiectul de lege de plată a pensiilor private, la 17 ani de la înființarea sistemului de pensii Pilon II din România. Legea va înlocui sistemul actual provizoriu.

Președintele ASF a susținut că prioritățile din noul proiect sunt tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor.

Întrebat de ce nu va mai fi posibilă retragerea integrală într-o singură plată a banilor din Pilonul II de pensii, ci doar a unei cote de 25%, Alexandru Petrescu a declarat:

„Ne îndreptăm cu un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condițiile să iasă la pensie.”

Petrescu a explicat că în acest an circa 80.000 au îndeplinit condițiile de pensionare și „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”

„Nu există nicăieri în Europa să poți să-ți retragi toți banii din fondul de pensii”, a mai susținut șeful ASF, care a revenit ulterior că „există posibilitatea de a retrage integral dacă nu se ating anumite stagii de cotizare”

Șeful ASF a mai susținut că „dacă ai o acumulare graduală (a banilor în Pilonul II, n.red.), și dezinvestiția trebuie să aibă loc gradual”.

El a mai afirmat că pensia de principiu are o plată eșalonată.

Șeful ASF a precizat că legea trebuia să apară acum 17 ani și este prioritară pentru OCDE.

„Oricum trebuia să gândim un modul de plată a pensiilor private și nu poate fi net diferit de ce vedem în piețele financiare mai mature”, a adăugat acesta.

Alexandru Petrescu a mai anunțat că va fi extinsă consultarea publică pe acest proiect:

„Având în vedere numărul mare de participanți – 9,3-9,4 milioane de participanți – am resimțit nevoia de a extinde consultarea publică. Voi propune să avem o continuare a discuțiilor, atât la sediul Ministerului Muncii, dar am în vedere, văzând și poziții din spectrul parlamentar, să avem și o masă rotundă alături de parlamentari.”

Citește pe Economedia toate prevederile din proiectul care vizează schimbarea radicală a modului de plată a pensiilor din Pilonul II.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

3 comentarii

  1. Dar o mwi3 nu vrea ?

  2. Bă, da-s banii mei, nu-s ai statului. Lasă-mă pe mine să decid cum vreau să beneficiez de ei. Și dacă mor? acumularea mea unde se duce? tot la stat?

  3. Intotdeauna am crezut ca un premier de la psd va ciopartzi pilonul 2 de pensii. Dar surpriza , este de la Pnl.
    In loc sa faca ordine in sinecurile de la Asf , Bolojan le preia ideile si pune practic cruce pilonului 2

