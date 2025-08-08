BREAKING Șeful ASF: Limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani, propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria după ședința de Guvern, că limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani sunt propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”.

Guvernul a avut pe ordinea de zi în ședința de vineri, în primă lectură, proiectul de lege de plată a pensiilor private, la 17 ani de la înființarea sistemului de pensii Pilon II din România. Legea va înlocui sistemul actual provizoriu.

Președintele ASF a susținut că prioritățile din noul proiect sunt tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor.

Întrebat de ce nu va mai fi posibilă retragerea integrală într-o singură plată a banilor din Pilonul II de pensii, ci doar a unei cote de 25%, Alexandru Petrescu a declarat:

„Ne îndreptăm cu un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condițiile să iasă la pensie.”

Petrescu a explicat că în acest an circa 80.000 au îndeplinit condițiile de pensionare și „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”

„Nu există nicăieri în Europa să poți să-ți retragi toți banii din fondul de pensii”, a mai susținut șeful ASF, care a revenit ulterior că „există posibilitatea de a retrage integral dacă nu se ating anumite stagii de cotizare”

Șeful ASF a mai susținut că „dacă ai o acumulare graduală (a banilor în Pilonul II, n.red.), și dezinvestiția trebuie să aibă loc gradual”.

El a mai afirmat că pensia de principiu are o plată eșalonată.

Șeful ASF a precizat că legea trebuia să apară acum 17 ani și este prioritară pentru OCDE.

„Oricum trebuia să gândim un modul de plată a pensiilor private și nu poate fi net diferit de ce vedem în piețele financiare mai mature”, a adăugat acesta.

Alexandru Petrescu a mai anunțat că va fi extinsă consultarea publică pe acest proiect:

„Având în vedere numărul mare de participanți – 9,3-9,4 milioane de participanți – am resimțit nevoia de a extinde consultarea publică. Voi propune să avem o continuare a discuțiilor, atât la sediul Ministerului Muncii, dar am în vedere, văzând și poziții din spectrul parlamentar, să avem și o masă rotundă alături de parlamentari.”

