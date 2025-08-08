G4Media.ro
BREAKING Grindeanu convoacă pentru luni BPN al PSD pentru a discuta situația…

BREAKING Grindeanu convoacă pentru luni BPN al PSD pentru a discuta situația creată în coaliție, pe motiv că USR s-a opus organizării de funeralii de stat pentru Ion Iliescu

Biroul permanent al PSD se va reuni luni pentru a discuta situația creată în coaliție, pe motiv că USR s-a opus organizării de funeralii de stat pentru Ion Iliescu, a anunțat, pe Facebook, liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.”

În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului, a mai scris Grindeanu

„Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.”

Sorin Grindeanu mai spune că „PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”.

Context

După anunțul USR că nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu, PSD  a refuzat să mai participe la ședința coaliției care trebuia să aibă loc săptămâna asta, iar g4media a scris că motivul real este refuzul baronilor pesediști de a ceda 6 posturi de prefecți și subprefecți, împărțirea a 60 de agenții guvernamentale și stabilirea datei alegerilor pentru Primăria București. Potrivit unor surse multiple din coaliție, la ședința de miercuri ar fi trebuit tranșată împărțirea posturilor în administrația locală, precum și celelalte funcții din agenții.

Conform protocolului coaliției, USR ar fi trebuit să primească 20 la sută din aceste posturi, iar astăzi (miercuri, 6 august, n.r.) ar fi trebuit tranșată problema prefecților și subprefecților. Din cele 40 de județe, USR ar fi trebui să-i revină opt posturi de prefecți cu funcțiile de subprefect aferente. Din aceste opt posturi, 6 ar trebui cedate de PSD și 2 de PNL.

Cei care s-au opus vehement ar fi fost baronii PSD, care refuză să aibă un reprezentant userist din partea guvernului în județele conduse de ei. Nici liberalii n-ar fi acceptat ușor împărțirea funcțiilor, dar ar fi găsit în cele din urmă soluții pentru a da satisfacție celor de la USR, mai ales că partidul condus de Dominic Fritz și-a anunțat disponibilitatea de a discuta eventuale schimburi de funcții.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

6 comentarii

  1. Clar, trebuie doliul național pentru cei care au distrus România, au bătut și omorât pe români! Dovada clară că cei care conduc sunt urmașii lui Iliescu și a mizeriei comuniste! Credeam că s-au dus toți la AUR!

  2. escrocii se dau lezati in onoare , care onoare bai grindene , arata cartea aia de langa diploma de bac a lu ciolacu !

  3. Cât tupeu pe patri-hotii care au distrus România!
    Să guverneze ei cu AUR și cu PNL că Bolojan am văzut unde vrea să fie plasat: alaturi de Dăncilă, Văcăroiu, Năstase…

  4. Ăștia au un singur scop ,iesirea de la guvernare si alianta cu AUR , adica o refacere a PSD lărgit . Vor avea majoritate si urmatorul pas , suspendarea presedintelui .

  5. lasii fug de la guvernare…

  7. Da Grindene,faceți voi un guvern cu AUR,ca să puteți fura liniștiți în continuare.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.