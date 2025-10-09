Skopje, capitala Macedoniei de Nord, se sufocă sub gunoaie și promisiuni electorale

Skopje se sufocă sub gunoaie înaintea alegerilor municipale din 19 octombrie. De câteva săptămâni în capitala Macedoniei de Nord, containerele sunt pline de gunoi, trotuarele sunt pline de gunoaie, iar promisiunile electorale sunt în toi, arată un reportaj AFP citat de Rador.

Candidații din acest oraș cu 600.000 de locuitori promit să rezolve problema, dar locuitorii par reticenți să creadă în aceste promisiuni.

„Într-un cuvânt: e haos”, spune Emil Arsov, în vârstă de 77 de ani, pensionar, respirând cât mai puțin posibil pentru a evita mirosul movilei de gunoaie din spatele său. „E o adevărată rușine”, adaugă el.

Deșeurile au dominat dezbaterea politică din țară o parte din vară. În august și septembrie, mai multe incendii au izbucnit în gropile de gunoi – unele legale, altele ilegale – răspândind un fum negru și dens în întregul oraș.

Reacționând la incendii, prim-ministrul conservator Hristijan Mickoski a denunțat un „război hibrid” dus de „puteri” externe – fără a specifica cine ar putea fi acestea sau care ar fi interesul lor în a ataca deșeurile macedonene înainte de alegerile locale.

Soluția sa? Orce Gjorgjievski, candidatul partidului său la primăria capitalei. „Dacă voi fi ales, orașul va fi imaculat în 72 de ore”, a promis el.

Contracandidatul său, actualul primar Danela Arsovska, care a fost cândva susținut de VMRO înainte de a deveni independent, pierde teren în sondaje pe fondul unei campanii electorale dominate de problema gunoiului. Pe străzi, atacurile și promisiunile electorale obosesc mai mult decât liniștesc.

„Trebuie să înceteze să exploateze aceste incendii, iar cetățenii trebuie să poată respira aer curat. Aceasta este prioritatea”, explică Tome Kostov, un economist în vârstă de 27 de ani.

Compania de colectare a deșeurilor deținută de oraș atribuie acumularea de gunoi de pe străzi unei „creșteri a volumului”. Însă pentru Jane Dimeski, consilier local independent și activistă de mediu, această explicație nu se susține.

„Nimeni nu poate explica cum de gunoiul care era colectat acum câteva săptămâni nu mai este colectat acum”, spune ea. „Orașul și compania sa publică de gestionare a deșeurilor nici măcar nu sunt capabile să îndeplinească una dintre îndatoririle de bază ale unei municipalități: curățenia”.

Alegerile sunt programate pe 19 octombrie, iar un al doilea tur va avea loc pe 2 noiembrie dacă nimeni nu obține majoritatea în primul tur.

