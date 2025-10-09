Primul avioan F-16 cumpărat de Bulgaria a fost imposibil de pilotat din cauza unor defecțiuni

Primul F-16 bulgăresc rămâne imposibil de pilotat din cauza unei scurgeri la rezervor. „S-au pierdut luni întregi cu demontarea întregului sistem de alimentare cu carburant”, a declarat ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, potrivit agenției Sega.

El a făcut această declarație în timpul unei ședințe a Comisiei pentru apărare din Parlament, unde i s-au adresat întrebări și în cadrul căreia au fost adoptate amendamente la Legea privind apărarea și forțele armate.

Din spusele sale a reieșit clar că, în practică, avionul în cauză a fost defect și imposibil de pilotat încă de la sosirea sa în aprilie. El a anunțat că au existat simptome ale acestei probleme încă de la început.

Zaprianov a spus că se așteaptă ca producătorul, Lockheed Martin, să acopere costurile.

„Am obținut deja un rezervor nou în urma reclamației. Așteptăm ca acesta să fie transportat în Bulgaria și înlocuit, după care aeronava va fi gata de funcționare. După înlocuirea rezervorului, se vor efectua zboruri și aeronava va fi acceptată în serviciu. Costurile de reparații vor fi suportate de Lockheed Martin, deoarece aeronavele au o garanție de trei ani”, a explicat ministrul bulgar al Apărării.

În urmă cu două săptămâni, a devenit clar că primul avion cu două locuri F-16 Block 70 primit avea o scurgere de combustibil dintr-unul dintre compartimentele interne ale rezervoarelor de combustibil, iar un reprezentant al Lockheed Martin va sosi pentru a remedia defecțiunea.

Problemele legate de primirea primului avion de vânătoare bulgăresc F-16 au început odată cu aterizarea sa pe teritoriul bulgar, la sfârșitul lunii aprilie a acestui an. Atunci a fost constatată o deviere în funcționarea unuia dintre sisteme.

Informația a fost anunțată la acel moment de comandantul Forțelor Aeriene, generalul-maior Nikolai Rusev, la o ședință de informare extraordinară, la care a participat și ministrul Apărării, Atanas Zaprianov, și șeful Apărării, Emil Eftimov.

Bulgaria a primit primele două avioane de vânătoare F-16 Block 70 în aprilie și iunie anul acesta. Cu doar câteva zile în urmă, au sosit încă două aparate – unul de antrenament și unul de luptă.

Până la sfârșitul anului 2025, Bulgaria ar trebui să primească în total primele opt astfel de aeronave. Forțele Aeriene Bulgare vor avea o escadrilă întreagă de 16 aeronave F-16 Block 70 până la sfârșitul anului 2027, când se așteaptă livrarea a încă opt aeronave în cadrul celui de-al doilea contract.

Din cauza renovării bazei aeriene Graf Ignatievo, nu am putut primi aeronave aliate pentru Air Policing, dar acum deja putem face acest lucru, a mai comentat marți, în Adunarea Națională de la Sofia, ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, cu privire la securitatea spațiului aerian.

Există o decizie a NATO pentru Bulgaria și România privind consolidarea Poliției Aeriene în legătură cu situația de pe Flancul Estic, dar aceasta este în vigoare de câțiva ani. În prezent, o astfel de îndatorire este îndeplinită în România. Vom aștepta ca statele membre, orice stat membru, să declare în fața comandamentului aliat îndeplinirea unei astfel de îndatoriri. Suntem deja în măsură să o organizăm, a declarat ministrul.

„Intenționăm și negociem să solicităm consolidarea securității spațiului aerian al Bulgariei cu fondurile aliaților”, a mai anunțat Atanas Zaprianov în timpul audierii sale în comisia parlamentară de resort.

Referitor la dezbătutul zid european împotriva dronelor, ministrul a menționat că acest concept nu a fost încă clarificat. Acum nu pot spune cu ce va participa Bulgaria, deoarece se va realiza un proiect, se va face o analiză a ariei de aplicare a acestui sistem.

Modificări la Legea apărării

Modificări la Legea privind apărarea și forțele armate ale Republicii Bulgaria a susținut Comisia de Apărare în primă lectură. 18 deputați au votat „pentru” și doi au votat „împotrivă”.

Modificările creează o reglementare explicită privind stabilirea activităților Comandamentului Suprem și autorizarea utilizării armelor și/sau mijloacelor tehnice de către forțele armate împotriva sistemelor și mijloacelor autonome fără pilot în protejarea și apărarea instalațiilor militare, a punctelor de dislocare permanente, a formațiunilor militare, echipamentelor și a platformelor navale situate în afara punctelor de dislocare permanentă.

Din cadrul juridic actual lipsește reglementarea privind organizarea activităților Comandamentului Suprem, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege. Documentul precizează că Comandamentul Suprem îl ajută pe președinte în gestionarea apărării și a forțelor armate. Odată cu aceste modificări se introduce obligativitatea ca ministrul Apărării să elaboreze proceduri pentru activitățile comandamentului, care, prin intermediul Consiliului de Miniștri, le propune spre aprobare prin decret prezidențial.

Bulgaria nu are proceduri operaționale standard pentru funcționarea Comandamentului Suprem, a menționat ministrul Apărării, Atanas Zaprianov, la prezentarea proiectului de lege. „Pentru prima dată, dezvoltăm problema activităților sale”, a adăugat el.

Comandamentul Suprem este definit în Constituție. De la adoptarea Constituției și până în prezent, a existat un vid în ceea ce privește modul exact de funcționare a acestui Comandament Suprem, iar aceasta a fost o mare problemă timp de 30 de ani, a declarat în fața deputaților președintele Comisiei pentru apărare, Hristo Gadjev (GERB-SDF). Ideea Ministerului Apărării este despre cum ar trebui să funcționeze exact Comandamentul Suprem, se lucrează la aceasta de patru-cinci ani și aspectele sunt convenite cu Președinția”, a mai spus Gadjev.

