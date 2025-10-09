Compania americană Emerson concediază ”mascat” zeci de IT-iști din Cluj / Angajații vor fi transferați la o companie indiană

Zeci de angajați din Departamentul IT al corporației americane Emerson din Cluj au fost anunțați că, începând din ianuarie 2026, nu vor mai lucra pentru această companie.

Posturile lor vor fi transferate către gigantul indian de outsourcing Infosys, într-un proces de externalizare masivă care afectează sute de angajați Emerson la nivel global, arată Doru Șupeală, consultant de marketing, management și business, care spune că este vorba de o nouă formă de concediere mascată, relatează Cluj24.

38 de angajați din Cluj sunt vizați în această etapă.

“Angajații clujeni au fost informați că vor rămâne în cadrul Emerson până în decembrie 2025, urmând ca din ianuarie 2026 să devină salariați ai Infosys. Transferul se face în baza Legii nr. 67/2006, care garantează menținerea actualelor contracte de muncă pentru cel puțin un an. După expirarea acestui termen, angajații vor fi nevoiți să se alinieze politicilor interne și contractelor colective ale firmei indiene”, arată Doru Șupeală.

El subliniază că este o veste care a creat multă incertitudine în rândul angajaților din Cluj. Infosys nu are birouri locale decât la Sibiu și Timișoara, iar oamenii se tem că vor fi tratați ca o categorie marginală, fără legături reale cu o echipă locală.

„Emerson poate fi un trendsetter. Dacă până acum corporațiile externalizau activități de rutină din zona financiară, administrativă sau de suport clienți, acum vedem cum încep să fie transferate și serviciile interne de asistență tehnică și digitală. Este un semnal că niciun loc de muncă, oricât de stabil ar părea, nu mai este complet sigur”, a explicat Șupeală.

Consultantul clujean subliniază că rolurile IT de suport și infrastructură devin tot mai vulnerabile, fiind primele vizate de optimizări de costuri.