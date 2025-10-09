Clădirea vechiului manej din Cazarma Husarilor de la Oradea va fi restaurată şi transformată în centru cultural

Clădirea vechiului manej din Cazarma Husarilor din municipiul Oradea va fi restaurată printr-o investiţie finanţată şi cu fonduri europene, în valoare de peste 2,4 milioane de euro, urmând a fi transformată în centru cultural şi educaţional, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis joi de Primăria Oradea, în acest scop a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Consolidarea rolului culturii şi turismului durabil în Oradea şi Debrecen”.

„Clădirea manejului din ansamblul Cazarma Husarilor, situată în zona bulevardului Decebal, este un monument cultural important al oraşului, dar se află în prezent într-o stare gravă de degradare, iar prin implementarea proiectului va fi readusă la viaţă. Prin semnarea contractului, Oradea face un pas concret spre revitalizarea unui monument emblematic, care va deveni un pol cultural şi educaţional al oraşului”, se arată în comunicat.

Proiectul presupune lucrări de restaurare fizică, respectarea standardelor de conservare a patrimoniului, precum şi gestionarea tuturor aspectelor logistice ale procesului de renovare.

După finalizarea intervenţiilor, clădirea va găzdui o sală multifuncţională, o sală multimedia şi o sală de expoziţii permanente. În plus, spaţiile vor fi deschise pentru evenimente tematice, ateliere de creaţie artistică, acţiuni educaţionale precum lecţii de istorie a oraşului, lansări de carte, reuniuni interdisciplinare pe teme de istorie, artă şi cultură, spectacole de teatru, operă şi concerte, conferinţe de specialitate, întâlniri ale mediului de afaceri şi expoziţii de artă.

Proiectul a fost depus de Municipiul Oradea, prin Direcţia de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, în cadrul Programului Interreg VI – A România – Ungaria, program gestionat de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea (BRECO).

Valoarea totală a proiectului este de 2.817.900,72 euro cu TVA inclus. Partener în proiect este Biblioteca Meliusz Juhasz Peter din Debrecen, care va organiza, atât în Debrecen, cât şi în Oradea, conferinţe, expoziţii, workshopuri şi întâlniri profesionale. Bugetul alocat partenerului maghiar este de 400.680,00 euro cu TVA, iar cel al Municipiului Oradea este de 2.417.220,72 euro cu TVA inclus. Din această sumă, finanţarea nerambursabilă se ridică la 2.114.343,23 euro cu TVA inclus.