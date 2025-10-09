Bolojan: Toţi cei care administrează companii de stat şi nu fac performanţă să nu mai stea liniştiţi pe posturi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Toţi managerii din companiile de stat au „contracte blindate”, dar vor răspunde mai devreme sau mai târziu pentru ceea ce fac acolo, iar cei care nu fac performanţă „să nu mai stea liniştiţi pe posturi”, a declarat, joi seara, premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Gândiţi-vă că toţi managerii care sunt de mulţi ani de zile pe poziţii în companiile de stat, în general au contracte blindate de management, dar fiecare va răspunde mai devreme sau mai târziu pentru ceea ce face acolo. Şi cred că toţi cei care şi-au bătut joc de aceste companii vor răspunde pentru situaţiile pe care le-au generat. Gândiţi-vă, de exemplu, că la Salrom, cu toate că am avut acum câteva luni de zile mina de la Praid practic distrusă de faptul că cei de la Salrom în principal, dar şi cei de pe Apele Române nu şi-au făcut datoria în perimetrul acestei saline, ministrul Economiei nu reuşeşte să-i schimbe din funcţie şi să-i tragă la răspundere pe cei care au condus Salrom, în această perioadă, pentru că, folosind tot felul de tertipuri, nu ocolesc, să spunem, baza legală pe care ministrul ar avea-o”, a declarat premierul la B1 TV.

El i-a avertizat, în context, pe toţi managerii companiilor de stat care nu au fac performanţă.

„E o situaţie nu foarte plăcută, dar sper că în perioada următoare, toţi cei care administrează companii de stat şi nu fac performanţă, să nu mai stea liniştiţi pe aceste posturi, iar cei care, chiar dacă au vechime, dar îşi fac datoria şi administrează în bună regulă aceste companii, eu nu am niciun fel de problemă cu niciun om, cât timp constat că o companie este bine administrată, că nu există pierderi sau dacă există pierderi structurale, în fiecare an se iau nişte măsuri ca să se reducă aceste pierderi, pentru că altfel ne batem joc de un capital important pe care îl are ţara noastră. Gândiţi-vă că în sectoare de bază încă statul este un actor dominant, gândiţi-vă că avem active foarte mari, terenuri, clădiri care nu sunt valorificate, care nu sunt folosite. Orice administrare a lor mai bună înseamnă un ban în plus, un câştig în plus, o economie pentru statul român sau servicii mai bune pentru cetăţeni sau un profit suplimentar pe care îl încasează statul sub formă de dividende sau acţionarii acestor companii”, a mai afirmat premierul Ilie Bolojan.