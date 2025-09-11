Rusia ne-a returnat AUR-ul. Atacul Rusiei asupra Poloniei, turnesol pentru Simion

„Înarmarea iluzorie și escaladarea conflictului în Ucraina, pe termen nedeterminat, nu va duce decât la mai multe atacuri. Românii și ceilalți europeni sunt sătui de război”. Putin? Medvedev? Nu, George Simion e autorul frazei decupate din manualul rus de propagandă. Șeful AUR cere ca România să NU se înarmeze chiar în ziua în care Rusia a trimis în Polonia 19 drone și o rachetă. În loc de aurul furat de bolșevici, România s-a ales cu o cutie de rezonanță a propagandei ruse.

Declarația lui Simion e aproape identică cu ce a spus Viktor Orban, calul troian al Kremlinului în UE. Condamnare moale, de complezență a agresiunii Rusiei, dublată de apel la neînarmarea Europei și la pace.

Evident că nici Simion, nici Orban nu pot explica în ce mod poate fi obținută pacea cu agresorul rus. Sub atacul dronelor – în premieră într-un stat membru NATO – trebuia Polonia să întoarcă și celălalt obraz? Trebuia să cedeze rapid niște voievodate ca să nu înceapă războiul și să aibă pacea cerută de Simion, Orban și Putin?

Pentru că, în fond, asta cere Putin: Ucraina să renunțe la teritorii și va avea pace.

PACEA e una dintre cele mai puternice teme de propagandă utilizate de URSS și Federația Rusă încă din anii 60 ai secolului 20. Colcăiau în Europa agenții de influență ai Rusiei, sprijiniți de cohorte de idioți utili, care cereau dezarmarea Vestului pentru a avea „pace pe pământ”. Citiți poeziile versificatorului comunist Adrian Păunescu, cântate în cor la cenaclul Flacăra, și veți înțelege. Uitați-vă la materialele vizuale de propagandă ale Dianei Șoșoacă, copii fidele ale afișelor sovietice cu Pace, și veți înțelege. Din aceeași linie de propagandă e și înființarea grupului parlamentar PACE în Parlament, cu parlamentarii partidului pro-rus SOS.

Apelul lui Simion la neînarmare în fața unui pericol militar existențial pentru România nu e o eroare de comunicare, ci o strategie AUR. Tot miercuri, în ziua atacului rusesc asupra Poloniei, premierul propus al AUR Petrișor Peiu a cerut într-un comunicat ca România să nu folosească banii europeni pentru înarmare (programul de împrumuturi la dobânzi mici numit SAFE) pe motiv că dobânzile ar fi prea mari.

Gheorghe Piperea, și el important lider AUR, a acuzat miercuri o presupusă Europă „militaristă cu ambiții imperiale”. Deci nu Rusia e militaristă și are ambiții de imperiu, ci Europa.

Cu o zi înainte, deputatul AUR Valeriu Munteanu, fratele unui fost adjunct al serviciului moldovean de informații, a criticat CNA pentru acțiunile instituției împotriva manipulărilor pe TikTok în Republica Moldova. O Moldovă aflată sub atacul hibrid total al Rusiei.

La fel a reacționat AUR în august, după întâlnirea Trump-Putin, când partidul lui Simion a cerut explicit României să nu intre în programul ReArm al UE și să renunțe la a mai urma liderii europeni în politica globală și de securitate.

Acestea nu sunt întâmplări. Sunt expresiile publice ale strategiei AUR, care converge cu liniile propagandei ruse. Kremlinul își dorește o Europă slabă militar, neînarmată, incapabilă să ajute Ucraina și Republica Moldova, impotentă în fața unui viitor atac asupra unui stat membru de pe flancul estic.

Este o politică agresivă și constantă a AUR de dezarmare a României și Europei în timp ce Rusia investește masiv în propria armată, pregătind un atac viitor asupra unui stat NATO, după cum avertizează toate serviciile secrete occidentale.

Să ceri oprirea înzestrării militare a României cu Rusia aproape de frontiere e un nonsens. Or, George Simion nu e prost. Are școala vieții și în România, și în Republica Moldova, unde a devenit persona non grata. Știe perfect că politica lui vulnerabilizează România, UE și NATO. De ce o face?

G4Media a scris în repetate rânduri despre modul în care AUR preia și viralizează temele de propagandă ale Rusiei: decandența occidentului, primatul ortodoxiei ruse „pure”, campanii anti-vaccin, anti-Ucraina, anti-migrație, anti-Maia Sandu, anti-Franța, anti-înarmare.

Nu doar liderii AUR propagă aceste idei. Există o întreagă echipă de intelectuali care furnizează armătura ideologică: Dan Dungaciu, Dragoș Aligică, Florentin Țuca, Radu Baltasiu.

Cu aceste teme, potențate de campanii masive pe rețelele sociale, AUR a urcat în sondaje, a ajuns al doilea partid din Parlament, iar George Simion a intrat în finala prezidențială.

Așadar, îmbrățișarea propagandei ruse aduce dividende politice pentru AUR, chiar cu riscul vulnerabilizării României. E mai mult de un calcul politic? Anatol Șalaru, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, dar și un fost șef de serviciu secret din Ucraina susțin că Simion ar fi avut întâlniri cu agenți secreți ruși. Simion a negat mereu, iar probe materiale că ar fi în solda Rusiei nu există.

Dar faptele sunt acestea: într-un moment critic pentru România, când Polonia aliată a fost țintită de dronele rusești, Simion și ai lui au cerut oprirea înarmării. Coloana a cincea ar fi aplaudat puternic.