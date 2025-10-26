Cum s-au îmbrăcat liderii și foștii lideri ai României la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a adus împreună lideri politici, clerici și personalități publice într-o atmosferă solemnă, unde decența și respectul s-au tradus și prin vestimentație. Fiecare apariție a purtat, conștient sau nu, un mesaj despre sobrietate, tradiție, statut și credință.

Președintele României, Nicuşor Dan, a sosit îmbrăcat într-un costum bleumarin clasic, cu cravată asortată, exact același tip de ținută pe care o preferă și la aparițiile sale oficiale. Este o alegere sobră, conformă cu protocolul religios, lipsită de artificii, care subliniază un stil consecvent, fidel propriei imagini, tehnic, simplu, dar deja o ținută cu care ne-am obișnuit.

Fiica președintelui, îmbrăcată într-un palton bej-gri cu guler brodat în stil tradițional, a oferit una dintre cele mai rafinate apariții ale zilei. Ținuta ei, cu accente de eleganță clasică și subtil ecou al portului românesc, a părut mai mult decât o alegere vestimentară: o mică declarație de identitate, un gest prin care familia a vrut, poate, să transmită respect față de rădăcini și valorile spirituale.

Alături de el, partenera sa, Mirabela, a ales o ținută în negru, discretă și sobră, potrivită pentru context. Totuși, năframa purtată pe cap, doar așezată pe creștet, mai mult ca un accesoriu decât ca semn de acoperire canonică, a atras atenția. În tradiția ortodoxă, acoperământul de cap al femeii are o semnificație spirituală profundă, simbol al smereniei și al prezenței în lăcașul sfânt. Purtată astfel, năframa pierde o parte din simbolismul religios și devine un detaliu de stil, o interpretare modernizată a unei tradiții care cere, în mod ideal, acoperirea completă a părului și o fixare sub bărbie sau peste umeri.

În contrast, fostul președinte Traian Băsescu a ales o geacă matlasată bleumarin, o piesă practică, dar mai potrivită unei zile obișnuite decât unui moment de sfințire. Ținuta, deși decentă, nu are solemnitatea pe care un palton clasic ar fi oferit-o.

De cealaltă parte, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a reușit să combine impecabil sobrietatea și eleganța: o rochie verde-petrol, sub un palton burgundy cu linii simple și clare. Este o ținută care exprimă demnitate, decență și o înțelegere profundă a contextului, o prezență discretă, dar memorabilă, care dovedește că eleganța poate fi, de fapt, o formă de respect.

Fostul premier Marcel Ciolacu a păstrat tradiția protocolului de stat: costum negru, cămașă albă, cravată clasică. Este o apariție formală, corectă, fără riscuri.

Ilie Bolojan, prim-ministru, a optat pentru o apariție care a surprins prin echilibru și claritate vizuală. Costumul său gri antracit, cravata neagră și cămașa albă au construit o imagine sobră, plină de respect. Fără artificii, fără accente inutile, ținuta a reflectat exact ceea ce cerea momentul: discreție, demnitate și o prezență potrivită pentru un spațiu sacru.