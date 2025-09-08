Ursula von der Leyen susține, miercuri, primul discurs privind starea Uniunii Europene de la realegerea sa

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține miercuri primul său discurs privind starea Uniunii Europene de la realegerea sa, urmat de o discuție cu eurodeputații, conform agendei sesiunii plenare a Parlamentului European care începe luni.

În discursul său, care va începe la ora locală 9.00 (10.00 ora României), se preconizează că von der Leyen va prezenta impactul activității Comisiei de la începutul noului său mandat și planurile pentru viitor, se arată în comunicatul de presă transmis de legislativul european.

„Ea urmează să se concentreze asupra provocărilor globale cu care se confruntă UE, inclusiv relațiile UE-SUA, sprijinul continuu al UE pentru Ucraina în războiul său împotriva agresiunii Rusiei, apărarea și securitatea europeană, următorul buget pe termen lung al UE post-2027, prosperitatea și competitivitatea durabile, dubla tranziție verde și digitală a UE și modalitățile de protejare a democrației și a valorilor fundamentale ale UE”, mai precizează comunicatul citat.

În reacțiile lor, eurodeputații vor evalua activitatea Comisiei și planurile sale pentru anul următor, prezentându-și, în același timp, propriile priorități. Dezbaterea anuală privind starea Uniunii le permite eurodeputaților să examineze activitatea Comisiei Europene și să contribuie la stabilirea direcției politicilor UE.

Tot miercuri, eurodeputații vor dezbate cu Comisia și președinția daneză a Consiliului detaliile acordului comercial cu SUA și posibilele acorduri cu alte țări.

Marți dimineață, eurodeputații și șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, vor dezbate garanțiile de securitate și o pace justă pentru Ucraina, precum și calea țării către aderarea la UE, dar și despre acțiunea UE de combatere a foametei din Gaza, necesitatea eliberării ostaticilor și o soluție bazată pe coexistența a două state.

Marți, la prânz, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va adresa eurodeputaților în cadrul unei ședințe solemne.