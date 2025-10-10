„Dragonul-sabie”, o nouă specie de reptilă marină preistorică identificată de oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Manchester / Are mărimea unui delfin

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oamenii de ştiinţă britanici au identificat o nouă specie de reptilă marină preistorică din familia ihtiozaurilor, denumită „dragon-sabie din Dorset”, o regiune din sudul Angliei, cunoscută pentru numeroasele sale fosile de dinozauri, a anunţat vineri Universitatea din Manchester, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Descoperit în 2001 de un colecţionar de fosile în apropiere de Golden Cap, o faleză situată pe „Coasta jurasică” din Dorset, scheletul aproape complet al acelui animal nu fusese identificat în mod oficial până în prezent.

Acest ihtiozaur „de mărimea unui delfin”, a cărui denumire ştiinţifică este Xiphodracon goldencapensis, sau „dragon-sabie din Dorset”, este „singurul exemplar cunoscut din specia lui şi contribuie la acoperirea unei lacune importante” pentru a explica evoluţia ihtiozaurilor de-a lungul timpului, a precizat într-un comunicat Universitatea din Manchester, unde lucrează paleontologul Dean Lomax, unul dintre cei trei cercetători aflaţi la originea descoperirii.

Scheletul, aflat în proprietatea Muzeului Regal din Ontario, Canada, include un craniu înzestrat cu o orbită enormă şi cu bot lung în formă de sabie.

Cercetătorii, a căror descoperire face obiectul unui studiu publicat vineri în revista Papers of Palaeontology, estimează că animalul avea o lungime de aproximativ trei metri şi se hrănea cu peşti şi calamari.

Acesta este probabil cel mai complet schelet de reptilă preistorică din lume ce datează din Pliensbachian, o perioadă din Jurasicul Inferior, cuprinsă între 192 de milioane de î.e.n. şi 184 de milioane de ani î.e.n.

„Îmi amintesc că am văzut acest schelet pentru prima dată în 2016. Pe atunci, ştiam că era neobişnuit, dar nu mă aşteptam ca el să joace un rol atât de crucial pentru acoperirea unei lacune în înţelegerea noastră asupra reînnoirii complexe a faunei din Pliensbachian”, a explicat profesorul Dean Lomax.

Xiphodracon goldencapensis este ceea ce s-ar putea numi „piesa lipsă din puzzle-ul ihtiozaurilor”, plasându-se între speciile dispărute la începutul acestei perioade şi cele apărute ulterior, a adăugat el.