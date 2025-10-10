Şantierul Naval Orşova, contract extern în valoare de 4, 28 milioane euro pentru constructia unei nave fluviale

Şantierul Naval Naval Orşova a încheiat un contract extern în valoare de 4,28 milioane euro pentru construcţia unei nave fluviale, numele cumpărătorului fiind protejat de clauza de confidenţialitate, conform unui raport remis, vineri, Bursei de Valori Bucureşti, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, contractul comercial, cu livrare intracomunitară, a fost încheiat în data de 10 octombrie, iar termenul de livrare a navei este august 2026.

În ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de plată, raportul transmis BVB precizează că se va achita un avans din valoarea contractului, pe bază de scrisoare de garanţie bancară de restituire a avansului, iar restul de plată după sosirea navei la locul de predare.

Şantierul Naval Orşova a luat fiinţă în anul 1890, ca un mic atelier destinat reparării navelor ce participau la construirea canalului navigabil de la Porţile de Fier – SIP Iugoslavia.

Deşi avut o dezvoltare constanţa în timp, a cunoscut o evoluţie spectaculoasă abia după anul 1991 când s-a schimbat formă de organizare şi denumirea, înfiinţându-se societatea pe acţiuni S.C. Şantierul Naval Orşova SÄ.

Începând cu anul 1992, când au fost realizate primele nave pentru export, datorită creşterii calităţii şi a seriozităţii de care a dat dovadă, societatea a câştigat de la an la an încrederea partenerilor externi, în prezent realizând în medie cca. 8-10 corpuri nave fluviale/maritime/an, pentru piaţa vest europeană.

Un moment de referinţă a fost anul 1998, când, după listarea la Bursă de Valori Bucureşti, în urma vânzării pachetului deţinut de fostul FPS, societatea a devenit o companie cu capital privat 100%.

Sediul principal al societăţii este la Orşova, iar începând cu anul 2008 compania are o sucursala în incinta portului Constanţa – Agigea.

În prezent activitatea principală de la sediul din Orşova este construcţia şi reparaţia de nave şi structuri plutitoare, iar activitatea de la sucursala este orientată în special către închirierea de nave tehnice (îndeosebi salande pentru amenajări hidrotehnice).

Structura de organizare şi de conducere a şantierului a manifestat un grad mare de adaptabilitate în timp la cererile clienţilor, permiţând în prezent construcţia oricărui tip de corp de navă fluvială de transport mărfuri generale, containere, tancuri de transport combustibil, produse chimice, alimentare, farmaceutice, nave transport pasageri şi nave costiere cerute de piaţă.