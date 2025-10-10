Specialist în tratamentul toxico-dependenţelor: Au fost incluse ca adicţii dependenţa de jocuri de noroc, dependenţa de internet / Sunt considerate adicţii şi ar trebui să beneficeze de tratament

Doctorul Adrian Abagiu, medic primar boli infecţioase, cu competentă în tratamentul toxico-dependenţelor şi coordonator medical al Centrului ARAS ARENA în cadrul Institutului Matei Balş din Capitală, a declarat că dependenţa de internet şi dependenţa de jocui de noroc ar trebui să beneficieze de tratament de specialitate, acestea fiind considerate a fi adicţii, transmite News.ro.

Adrian Abagiu a declarat, vineri seară, la Medika TV, că a participat la o întâlnire, la Ministerul Sănătăţii, în care s-a discutat despre adicţii comportamentale.

”Astăzi am avut o întâlnire la Ministerul Sănătăţii, a fost o întâlnire foarte interesantă. Conform întâlnirii de astăzi, suntem într-o situaţie mult mai problematică, în sensul că s-a vorbit despre adicţiile comportamentale – adicţia de internet şi adicţiea de jocuri de noroc, care pun mari probleme de sănătate mentală şi care, începând cu 2022, au fost incluse şi în ghidul ICD-ul (ghid de diagnostic şi tratament – n.r.) (…) Deci, dependenţa de jocuri de noroc, dependenţa de internet sunt considerate adicţii şi ar trebui să beneficeze de tratament”, a declarat Adrian Abagiu.

Potrivit medicului, sunt aproximativ 100.000 de pacienţi dependenţi de jocuri de noroc sau de internet.

”Dacă punem şi acest număr imens de utilizatori care au adicţie pentru aceste două comportamente, cred că ajungem iarăşi la vreo 100.000 de pacienţi problematici”, a declarat Abagiu.

El a preciizat că numărul pacienţilor care ar avea nevoie de tratament în centre specializate este foarte mare, locurile disponibile fiind insuficiente.