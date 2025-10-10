G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Specialist în tratamentul toxico-dependenţelor: Au fost incluse ca adicţii dependenţa de jocuri…

jocuri de noroc, pacanele, casino, cazino, pariuri
sursa foto: Unsplash / Steve Sawusch

Specialist în tratamentul toxico-dependenţelor: Au fost incluse ca adicţii dependenţa de jocuri de noroc, dependenţa de internet / Sunt considerate adicţii şi ar trebui să beneficeze de tratament

Articole10 Oct 0 comentarii

Doctorul Adrian Abagiu, medic primar boli infecţioase, cu competentă în tratamentul toxico-dependenţelor şi coordonator medical al Centrului ARAS ARENA în cadrul Institutului Matei Balş din Capitală, a declarat că dependenţa de internet şi dependenţa de jocui de noroc ar trebui să beneficieze de tratament de specialitate, acestea fiind considerate a fi adicţii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Adrian Abagiu a declarat, vineri seară, la Medika TV, că a participat la o întâlnire, la Ministerul Sănătăţii, în care s-a discutat despre adicţii comportamentale.

”Astăzi am avut o întâlnire la Ministerul Sănătăţii, a fost o întâlnire foarte interesantă. Conform întâlnirii de astăzi, suntem într-o situaţie mult mai problematică, în sensul că s-a vorbit despre adicţiile comportamentale – adicţia de internet şi adicţiea de jocuri de noroc, care pun mari probleme de sănătate mentală şi care, începând cu 2022, au fost incluse şi în ghidul ICD-ul (ghid de diagnostic şi tratament – n.r.) (…) Deci, dependenţa de jocuri de noroc, dependenţa de internet sunt considerate adicţii şi ar trebui să beneficeze de tratament”, a declarat Adrian Abagiu.

Potrivit medicului, sunt aproximativ 100.000 de pacienţi dependenţi de jocuri de noroc sau de internet.

”Dacă punem şi acest număr imens de utilizatori care au adicţie pentru aceste două comportamente, cred că ajungem iarăşi la vreo 100.000 de pacienţi problematici”, a declarat Abagiu.

El a preciizat că numărul pacienţilor care ar avea nevoie de tratament în centre specializate este foarte mare, locurile disponibile fiind insuficiente.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Registru cu hartă interactivă şi coduri QR pentru identificarea jocurilor de noroc autorizate şi combaterea activităţilor ilicite

Articole6 Oct • 128 vizualizări
0 comentarii

Talibanii au restabilit internetul şi telecomunicaţiile / 43 de milioane de persoane din Afganistan au fost lipsite timp de două zile de comunicații

Articole2 Oct • 560 vizualizări
0 comentarii

Salvați Copiii cere interzicerea totală a publicității la jocurile de noroc și ridicarea vârstei minime la 21 de ani: „14% dintre copii recunosc că joacă pe bani”

Articole23 Sep 2025 • 163 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.