BREAKING Lider de sindicat, după ședința Consiliului Economic şi Social: Sistemul educaţional va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue / Nu vom sta cu mâinile în sân / Aşteptăm 30.000 de oameni la protestul din prima zi de şcoală

Simion Hancescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a declarat, vineri, după şedinţa Consiliului Economic şi Social, care trebuie să dea aviz pe pachetul doi de măsuri fiscale, că i-a transmis clar premierului Ilie Bolojan că cel mai lovit domeniu este sistemul educaţional și sindicatele nu vor sta cu mâinile în sân, iar întreg sistemul va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue. Hăncescu a precizat că deschiderea anului şcolar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în faţa Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni şi a prefecturilor, transmite News.ro.

Simion Hăncescu a declarat, la Palatul Victoria, că, în intervenţia pe care a avut-o în Consiliul Economic şi Social, i-a reproşat premierului faptul că se aşteptau ca, în Planul 2, să se revină asupra măsurilor luate pentru educaţie şi să se renunţe la o serie de prevederi, pentru că, aşa cum se prezintă în momentul de faţă, acest sistem este cel mai afectat.

„I-am spus clar premierului: cel mai lovit domeniu este sistemul educaţional. N-am intrat în foarte multe amănunte, i-am explicat că sunt situaţii în care, în urma acestor măsuri, vor exista copii care vor merge pe jos, prin pădure, distanţe considerabile, chiar prin zone cu urşi. (…) De asemenea, comasări făcute haotic, şcoli comasate aflate la doar 5 km una de alta. Asta nu mai este management. Pentru ce economiseşti? 300 de lei, când, de fapt, dacă ai mutat, trebuie să pui un director adjunct? Atât se „câştigă” dintr-o comasare. Şi i-am spus foarte clar premierului că este evident că nu vom sta cu mâinile în sân. Sistemul educaţional va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue. I-am spus limpede: deschiderea anului şcolar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în faţa Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni şi a prefecturilor. Va fi o deschidere a anului şcolar altfel decât s-a făcut până acum”, a menţionat sindicalistul.

Simion Hăncescu a acuzat Guvernul că neglijează complet educaţia pentru o miză financiară foarte mică.

Întrebat câţi oameni estimează că vor participa la protestul din prima zi de şcoală, Hăncescu a spus: „Aşteptăm să fie un număr foarte mare, sperăm să ajungă la aproape 30.000 de oameni, din Bucureşti şi din întreaga ţară.”

Simion Hăncescu a mai declarat că i-a reproşat premierului o afirmaţie „absolut revoltătoare”, şi anume că s-ar fi diminuat norma didactică în ultimii ani, lucru pe care liderul sindical l-a numit complet fals.

„Norma didactică de predare în România este aceeaşi de 35 de ani. Răspunsul premierului a fost pe lângă subiect: a spus că, prin tot felul de tertipuri, s-a diminuat numărul de elevi la clasă şi, astfel, a crescut numărul de norme. Este logic, la mintea cocoşului, că, în momentul în care scade numărul de elevi — iar numărul de elevi a scăzut, dar nu la fel ca în alte ţări —, ne-am apropiat de un nivel normal, cu efective de 24-26 de elevi la clasă. Nu a răspuns efectiv la subiect”, a precizat reprezentantul sindicatelor.

„Noi sperăm că vor fi proteste în toate şcolile, pentru că sistemul educaţional este, în momentul de faţă, cel mai afectat dintre toate sectoarele de activitate”, a mai declarat Simion Hăncescu.

Despre posibilitatea declanşării unei greve generale, reprezentantul FSLI a arătat că se aşteaptă întoarcerea profesorilor în cancelarii, după concedii, pentru a-i consulta, iar, în funcţie de răspunsul acestora, vor decide paşii următori.

„Noi nu putem lua decizii la nivel central şi să anunţăm direct o formă de protest. Dacă se va ajunge la grevă, aceasta nu se poate face decât cu acordul oamenilor. Dar, cu siguranţă, ceea ce am spus premierului se va confirma: dacă Guvernul nu va găsi soluţii şi nu va reveni asupra măsurilor, vă spun că vor fi proteste de stradă, fără îndoială”, a spus el.

Hăncescu a prezentat şi solicitările sindicatelor:

„Solicităm revenirea la normal, pentru că ceea ce a făcut acum Guvernul — a recunoscut şi ministrul Educaţiei — reprezintă măsuri de austeritate. Dar, într-o ţară normală, există două domenii protejate: educaţia şi sănătatea. Reprezentantul Sănătăţii chiar a spus că se numără printre cei fericiţi de la masă. Eu am spus că mă număr printre nefericiţi”, a declarat acesta.

Despre reacţia premierului în cadrul şedinţei CES, Simion Hăncescu a precizat că, legat de „pachetul 2”, premierul a afirmat că sindicatele pot trimite propuneri la partidele politice şi pot veni cu amendamente în plen, săptămâna viitoare.