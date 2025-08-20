O fată de 13 ani din judeţul Covasna, dispărută de acasă, găsită în casa unui bărbat de 36 de ani / Fata îl cunoscuse online / Bărbatul, arestat pentru viol

O fată de 13 ani din judeţul Covasna care a dispărut de acasă în 16 august a fost găsită de poliţişti în casa unui bărbat de 36 de ani din acelaşi judeţ. Fata l-a cunoscut online şi a fugit de acasă pentru a se întâlni cu el. Bărbatul a fost arestat pentru viol, transmite News.ro.

”Minora în vârstă de 13 ani, dispărută de la domiciliu în data de 16 august 2025, a fost găsită. În urma activităţilor complexe desfăşurate pentru localizarea minorei, poliţiştii IPJ Covasna au reuşit, în după amiaza zilei de 17 august 2025, să o depisteze pe aceasta, într-o localitate din judeţul Covasna”, a transmis, miercuri, IPJ Covasna.

Poliţiştii au stabilit că fata a plecat de acasă pentru a se întâlni cu un bărbat de 36 de ani cu care începuse o relaţie online.

”De asemenea, din cercetări au reieşit date relevante cu privire la comiterea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, în cauză fiind dispusă reţinerea bărbatului de 36 de ani, bănuit de comiterea acestei fapte”, a mai transmis sursa citată.

În cursul zilei de marţi, bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de poliţişti sub îndrumarea unui procuror, în cadrul unui dosar penal.