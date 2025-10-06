Sprijinul pentru Trump al celor mai influenți podcasteri din SUA începe să se clatine

Unele dintre cele mai populare voci de pe internet în rândul tinerilor bărbați — care l-au invitat în emisiuni pe Donald Trump sau au vorbit în termeni elogioși despre el în noiembrie anul trecut — au început să se distanțeze acum de președinte în privința unor chestiuni importante, precum deportările și războiul din Gaza, scrie NBC.

O serie de nume grele pe YouTube l-au criticat pe Trump în ultimele luni pentru tot felul de subiecte, de la imigrație și Israel până la libertatea de exprimare și Jeffrey Epstein. Lista include nume precum Joe Rogan, Theo Von, Andrew Schulz și Shawn Ryan, o distribuție pe care Trump a curtat-o intens pentru a câștiga acces la publicul lor în timpul campaniei electorale de anul trecut.

Rogan și Von au criticat în mod special agenda de deportări în masă a administrației Trump, Rogan calificând unele deportări drept „nebunești”, iar Von întrebându-se de ce Departamentul Securității Interne a postat online videoclipuri cu arestări de imigranți.

Sondajul NBC News realizat în august și începutul lunii septembrie a arătat că 33% dintre adulții americani cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au aprobat modul în care Trump a gestionat deportările și imigrația, în timp ce 67% nu au fost de acord. Dintre adulții americani de toate vârstele, un procent ușor mai mare – 43% – a aprobat modul în care președintele a gestionat deportările și imigrația.

Schulz și co-prezentatorul său, Akaash Singh, l-au criticat pe președinte pentru că nu și-a îndeplinit promisiunile din campanie.

„Credeam că [Trump] voia să pună în practică tot ce promitea în campanie”, a spus Schulz într-un episod din iulie al podcastului său „Flagrant”, la care Trump a participat în octombrie 2024. „Iar acum face exact opusul tuturor lucrurilor pe care le promitea. … Nu am votat pentru nimic din toate astea. Face exact opusul a tot ceea ce am votat.”

În special, Schulz a subliniat eșecul lui Trump de a pune rapid capăt războaielor din Europa și Orientul Mijlociu, deficitul bugetar din bugetul lui Trump și campania de deportare a președintelui.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Deși puțini dintre acești podcasteri – care tind să fie mai puțin politici decât activiștii conservatori expliciți, precum defunctul Charlie Kirk – au susținut în mod oficial campania președintelui, ei i-au oferit o platformă pentru a vorbi despre sport, politică, tehnologie, comedie și teorii conspiraționiste cu milioane de telespectatori și ascultători, a căror atenție este de obicei greu de captat de politicieni. Atât strategii republicani, cât și cei democrați au recunoscut că disponibilitatea lui Trump de a interacționa cu ei l-a ajutat să obțină un impuls crucial într-o campanie electorală acerbă.

Disensiunile recente amenință să erodeze o parte din sprijinul acordat lui Trump – în special din partea ascultătorilor de podcasturi mai puțin activi politic și mai greu de atins – chiar dacă acest lucru nu se traduce într-o pondere mai mare a electoratului pentru democrați. Trump nu poate candida pentru un nou mandat, dar republicanii speră să păstreze noii alegători care l-au votat în lupta din alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor și să cucerească iar președinția în 2028.

În cadrul unor grupuri de discuții recente cu alegători ai lui Trump cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani – observate de NBC News ca parte a seriei 2025 Deciders, produsă de Syracuse University și firmele de cercetare Engagious și Sago – câțiva alegători au spus că oameni precum Rogan și Von i-au convins să voteze pentru Trump.

Katelyn R., o tânără de 21 de ani din Wisconsin care se identifică ca fiind independentă din punct de vedere politic, a declarat în cadrul grupului de discuții că Von „m-a determinat să votez” pentru Trump. Ea a adăugat că a auzit recentele critici ale lui Von la adresa lui Trump și că este de acord cu „schimbarea punctului său de vedere”.

Și, deși majoritatea membrilor grupului de discuții au spus că influencerii nu le schimbă părerea, ei au repetat critici similare, exprimându-și frustrarea față de Trump.

„Nu sunt de acord cu modul în care sunt gestionate anumite situații legate de deportare”, a adăugat Katelyn R. „Modul în care sunt tratați acești oameni nu se aliniază valorilor mele creștine, valorilor mele pro-viață sau oricăror valori pe care le-ar putea avea un conservator.”

Richard B., un republican de 22 de ani din Pennsylvania, a spus că a început să pună la îndoială fidelitatea lui Trump față de promisiunile sale din campanie.

„Simt că și transparența este o problemă, nu doar în ceea ce privește tarifele, ci și faptul că mi se pare că și-a schimbat poziția când a vorbit despre dosarele Epstein, trecând de la a spune că este o problemă foarte importantă la a spune că «Oh, nu este chiar o problemă atât de importantă»”, a spus el.

În ciuda unor fisuri în coaliția de tineri a lui Trump, democrații recunosc puterea continuă a lui Trump – și slăbiciunea partidului lor – în rândul tinerilor și al influencerilor pe care îi urmăresc.

„Un lucru pe care l-am observat este că, uneori, poate exista o legătură între lumea fitnessului și accesarea unor podcasturi și spații online care pot fi de extremă dreapta”, a declarat pentru NBC News fostul reprezentant democrat Colin Allred, un fost jucător NFL care a candidat la Senat în Texas anul trecut și va candida din nou în 2026. „ Și, ca cineva care a trebuit să facă sport pentru a-și câștiga existența și care încă încearcă să se mențină în formă, asta mă deranjează, pentru că știu că mulți tineri merg acolo cu speranța sinceră că vor primi sfaturi despre fitness.”

„Și apoi se creează o relație de încredere, pe care o poți folosi pentru a spune: «Hei, dar ar trebui să te gândești și la faptul că femeile se descurcă mai bine decât tine, nu?» Cred că, pentru mine, este foarte înșelător și mă supără puțin”, a adăugat el.

Aliații lui Trump spun că nu sunt îngrijorați de diferențele de opinie dintre alegătorii care l-au susținut în noiembrie anul trecut.

„Președintele Trump a reușit să construiască o coaliție foarte mare, fiind primul republican care a câștigat votul popular național în ultimii douăzeci de ani”, a spus Nick Trainer, strateg al Partidului Republican și fost înalt funcționar în campania lui Trump din 2020. „Într-o tabără mare, există în mod inerent dezacorduri.”

Un sondaj realizat de NBC News Decision Desk cu ajutorul SurveyMonkey la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie a arătat că 47% dintre bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani aprobă „puternic” sau „oarecum” activitatea lui Trump în funcție până în prezent, în timp ce 53% din acest grup îl dezaprobă „puternic” sau „oarecum” pe Trump.

Totuși, dezamăgirea tinerilor și a celor pe care îi ascultă ar putea priva Partidul Republican de un mecanism de mobilizare a alegătorilor cu o probabilitate redusă de a vota, care îi favorizează.

La sfârșitul lunii trecute, Von, gazda popularului show de pe YouTube „Last Weekend” și fiul unui imigrant din Nicaragua, a criticat Departamentul Securității Interne pentru că i-a folosit imaginea într-o reclamă.

„Yooo DHS, nu am aprobat utilizarea mea în acest scop. Știu că îmi cunoașteți adresa, așa că trimiteți un cec”, a scris Von într-o postare ștersă între timp pe X. „Și vă rog să ștergeți asta și să mă lăsați în afara videoclipurilor voastre „banger” despre deportare. Când vine vorba de imigrație, gândurile și inima mea sunt mult mai nuanțate decât permite acest videoclip. Pa!”

Von a continuat să vorbească despre incident în emisiunea sa de săptămâna trecută, menționând că administrația acordă atenție celor spuse de el și că acest lucru a provocat o reacție negativă online.

„M-am trezit a doua zi dimineață cu un mesaj de la un înalt oficial al guvernului care spunea: «Hei, dacă ai nevoie de securitate suplimentară în cartierul tău sau de mașini de poliție suplimentare în patrulare, anunță-mă», a spus Von.

„Iar eu am răspuns: «Ce? Despre ce vorbești? Securitate suplimentară? Nici măcar nu știu codul camerei mele Ring». Și apoi ce vei face? Ce, vei pune mașini de poliție în cartierul meu? Ce vor crede vecinii mei? … Asta m-a șocat într-adevăr.”

Rogan, care l-a avut pe Trump ca invitat într-un episod de trei ore al podcastului său „Joe Rogan Experience” în octombrie și l-a susținut în mod explicit pe Trump câteva zile mai târziu, a fost unul dintre primii podcasteri care s-au distanțat public de administrație.

În martie, la doar două luni după ce Trump a depus jurământul pentru al doilea mandat, Rogan a analizat mai multe știri despre deportarea de către SUA a solicitanților de azil în țări din care nu proveneau, inclusiv cazul unui bărbat gay din Venezuela care a fost trimis într-o închisoare din El Salvador.

„Dacă vrei ca oamenii să fie de partea ta, nu poți deporta coafori homosexuali care solicită azil – asta e o nebunie – și apoi să-i arunci într-o închisoare din El Salvador”, a spus Rogan.

În iulie, Rogan a calificat din nou drept „o nebunie” faptul că administrația Trump a reținut-o pe studenta de la Universitatea Tufts, Rümeysa Öztürk, parțial din cauza unui editorial pe care îl scrisese, în care solicita conducerii universității sale să se retragă din companiile care aveau legături cu Israelul.

Schulz și Von s-au despărțit de Trump în vară din cauza măsurilor luate de administrația sa pentru a minimiza importanța dosarelor Epstein, precum și din cauza sprijinului continuu acordat de administrație Israelului în timpul ofensivei sale din Gaza.

„Este evident că serviciile de informații încearcă să ascundă totul, este evident că administrația Trump încearcă să ascundă totul”, a spus Schulz când a discutat despre dosarele Epstein cu co-prezentatorii săi într-un episod din iulie al emisiunii „Flagrant”.

Între timp, comentariile lui Von din mai, în care numea atacurile Israelului asupra Gazei „genocid”, au strâns milioane de vizualizări.

Câteva săptămâni mai târziu, Von l-a invitat pe vicepreședintele JD Vance în emisiunea sa și i-a spus direct că videoclipurile pe care le vedea din Gaza erau „cel mai bolnav lucru” și că „ceea ce este înfricoșător este că noi suntem complici la asta, pentru că ajutăm la finanțarea, să zicem, a echipamentului militar”.

„Uneori pare că ne preocupăm mai întâi de interesele Israelului și abia apoi de interesele Americii”, a adăugat Von.

Criticile din partea prezentatorilor au atins apogeul în septembrie, când președintele a salutat decizia Disney de a-l suspenda pe prezentatorul de talk-show Jimmy Kimmel pentru remarci făcute în urma asasinării lui Kirk.

„Cu siguranță nu cred că guvernul ar trebui să se implice vreodată în a dicta ce poate sau nu poate spune un comediant într-un monolog. E o nebunie”, a spus el.

El a adăugat că „oamenii de dreapta” care salutau decizia Disney erau „nebuni să susțină acest lucru, pentru că va fi folosit împotriva voastră”.

Singh, co-prezentatorul emisiunii „Flagrant”, a denunțat și el această măsură, spunând că este „un atac major la adresa libertății de exprimare” și criticând activiștii conservatori pentru că celebrau suspendarea lui Kimmel.

„Cred că am fost destul de ferm în favoarea libertății de exprimare. Și este amuzant să vezi cum oamenii de dreapta devin pur și simplu oameni de stânga. … Dacă sunteți de acord cu asta, atunci sunteți niște fetițe”, a adăugat Singh.