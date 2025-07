Aproape 3 minute au fost tăiate din filmarea FBI cu Jeffrey Epstein în închisoare / Joe Rogan intervine în dispută: „Aveau casete video și dintr-odată nu mai au”

Metadatele descoperite recent arată că aproape trei minute de filmare au fost tăiate din ceea ce Departamentul de Justiție al SUA și Biroul Federal de Investigații au descris ca fiind o înregistrare video de supraveghere „full raw” de la singura cameră funcțională din apropierea celulei de închisoare a lui Jeffrey Epstein, în noaptea dinainte ca acesta să fie găsit decedat. Videoclipul a fost publicat săptămâna trecută ca parte a angajamentului administrației Trump de a investiga pe deplin moartea lui Epstein din 2019, dar în schimb a ridicat noi întrebări cu privire la modul în care filmarea a fost editată și asamblată.

WIRED a transmis anterior că videoclipul a fost lipit în Adobe Premiere Pro din două fișiere video, contrazicând afirmația Departamentului de Justiție potrivit căreia a fost o înregistrare „brută”. Acum, o analiză suplimentară arată că unul dintre clipurile sursă era cu aproximativ 2 minute și 53 de secunde mai lung decât segmentul inclus în videoclipul final, ceea ce indică faptul că filmarea pare să fi fost tăiată înainte de publicare. Nu este clar ce au arătat minutele tăiate din primul clip.

Discrepanța de aproape trei minute poate fi legată de intervalul de un minut – între 11:58:58 pm și 12:00:00 am – raportat pe scară largă, pe care procurorul general Pam Bondi l-a atribuit unei resetări nocturne a sistemului. Metadatele confirmă faptul că primul fișier video, care a prezentat imagini din 9 august 2019, a continuat timp de câteva minute dincolo de ceea ce apare în versiunea finală a videoclipului și a fost tăiat la marcajul 11:58:58 pm, chiar înainte de saltul la miezul nopții. Tăierea primului clip nu înseamnă neapărat că există timp suplimentar neexplicat – al doilea clip continuă la miezul nopții, ceea ce sugerează că cele două s-ar suprapune – și nici nu dovedește că minutul lipsă a fost tăiat din videoclip.

Filmarea a fost difuzată într-un moment de tensiune politică. Aliații lui Trump au speculat luni întregi cu privire la dezvăluirea unor noi dovezi explozive despre moartea lui Epstein. Însă săptămâna trecută, Departamentul de Justiție și FBI au emis o notă în care se afirmă că nu există nicio „listă de «clienți» incriminați” și au reafirmat concluzia de lungă durată a guvernului potrivit căreia Epstein – pe care guvernul SUA l-a acuzat de comiterea unei conspirații pentru trafic sexual cu minori și trafic sexual cu minori – a murit prin sinucidere. Acest anunț a declanșat reacții imediate din partea influencerilor pro-Trump și a figurilor media, care au acuzat în esență administrația de mușamalizare.

Ca răspuns la întrebările detaliate privind modul în care a fost asamblat videoclipul, WIRED a trimis o cerere de comentarii Departamentului de Justiție la ora 7:40 marți dimineață. Doar două minute mai târziu, Natalie Baldassarre, un ofițer de relații publice pentru Departamentul de Justiție, a răspuns tranșant: „Vă trimitem la FBI”. FBI a refuzat solicitarea de comentarii a WIRED.

Vineri, WIRED a publicat o analiză a metadatelor încorporate în înregistrarea video, confirmată de experți independenți în criminalistică video, care indică faptul că fișierul a fost asamblat din cel puțin două clipuri sursă, salvat de mai multe ori, exportat și apoi încărcat pe site-ul web al DOJ, unde a fost prezentat ca filmare „brută”.

Analiza inițială a WIRED a constatat că aceste salvări au avut loc într-un interval de 23 de minute; cu toate acestea, analiza ulterioară a metadatelor suplimentare arată că fișierul a fost de fapt editat și salvat de mai multe ori pe o perioadă de peste trei ore și jumătate în 23 mai 2025. Mai exact, fișierul a fost creat la ora 16:48 și a fost modificat ultima dată la ora 20:16 ET în acea zi. Metadatele se referă, de asemenea, la „MJCOLE~1”, care este probabil o versiune prescurtată a unui nume de utilizator mai lung. Deși acesta începe probabil cu „MJCOLE”, numele complet nu poate fi determinat doar din metadate.

Ambele analize au constatat că cele două clipuri, intitulate „2025-05-22 16-35-21.mp4” și „2025-05-22 21-12-48.mp4”, au fost lipite. Primul clip are o durată de 4 ore, 19 minute și 16 secunde, însă numai primele 4 ore, 16 minute și 23,368 secunde apar în versiunea publicată, ceea ce înseamnă că aproape 2 minute și 53 de secunde au fost tăiate de la sfârșit. Conform metadatelor, tăierea are loc chiar la 11:58:58 pm. Tăietura este cu câteva milisecunde înainte de pauza de înregistrare de un minut, despre care Bondi a spus că a fost cauzată de o ciudățenie a sistemului de supraveghere. Al doilea clip, „2025-05-22 21-12-48.mp4”, reia imediat după aceea, continuând înregistrarea de la 12:00:00 până la 6:40:00 dimineața.

Analiza a fost furnizată pentru prima dată către WIRED de către un cercetător care a solicitat anonimatul din motive de confidențialitate. WIRED și-a analizat concluziile cu doi experți independenți în criminalistică video, fiecare cu peste 15 ani de experiență în Premiere și producție video, care au confirmat că editarea a avut loc chiar înainte de minutul lipsă și că aproximativ trei minute de filmare au fost tăiate din clipul original.

FBI a publicat atât versiunea „brută”, cât și versiunea îmbunătățită a înregistrării video. Ambele versiuni includ marcaje interne de comentariu, adnotări utilizate în mod obișnuit în programele de editare pentru a semnala momentele de interes. Versiunea îmbunătățită, pe care FBI a denumit-o Video 2, conține 15 astfel de marcaje care se pare că corespund unei mișcări vizibile în apropierea „ușii 46” de la Metropolitan Correctional Center (MCC) din New York. Această ușă se află în apropierea blocului de celule în care Epstein era deținut în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic sexual. Aceste marcaje par să fi fost lăsate de analiști în timpul revizuirii lor, dar nu includ textul comentariului original.

Conform unui raport din 2023 al Biroului Inspectorului General (OIG) al Departamentului Justiției, doar două camere din apropierea Unității Speciale de Cazare (SHU), zona din MCC în care a fost deținut Epstein, filmau și înregistrau în momentul decesului acestuia. Potrivit raportului, camera care a înregistrat imaginile publicate de DOJ la 7 iulie a filmat o mare parte din zona comună a SHU și părți ale scărilor care duc la diferite „niveluri”, dintre care una găzduia celula lui Epstein.

Raportul OIG menționează că sistemul de supraveghere al MCC era depășit la momentul decesului lui Epstein, „nu fusese întreținut corespunzător” și că hard disk-urile DVR care stocau fișierele video „funcționau defectuos frecvent și trebuiau înlocuite”.

Atât raportul OIG 2023, cât și memorandumul DOJ-FBI publicat săptămâna trecută afirmă că oricine ar fi intrat sau ar fi încercat să acceseze nivelul care conține celula lui Epstein din zona comună a SHU pe 9 sau 10 august 2019 ar fi fost vizibil pe camera respectivă. Cu toate acestea, ușa celulei lui Epstein în sine nu se afla în câmpul vizual al camerei. Scara care ducea la etajul în care era ținut era, de asemenea, parțial obstrucționată și greu de văzut clar pe camera video. (O a doua cameră, care acoperea „ieșirea de incendiu de la etajul nouă și două dintre cele patru lifturi ale etajului”, filma și ea în acel moment, conform raportului OIG).

Pe fondul reacțiilor din partea susținătorilor și a criticilor deopotrivă, președintele Donald Trump a apărat-o sâmbătă pe Bondi, spunând că aceasta face o „treabă fantastică”.

„Ce se întâmplă cu ”băieții„ mei și, în unele cazuri, cu «fetele» mele? Toți se iau de procurorul general Pam Bondi, care face o TREABĂ FANTASTICĂ!” a scris Trump într-o postare pe Adevărul Social. „Suntem într-o singură echipă, MAGA, și nu-mi place ce se întâmplă. Avem o administrație PERFECTĂ, THE TALK OF THE WORLD, iar „oamenii egoiști” încearcă să o afecteze, totul pentru un tip care nu moare niciodată, Jeffrey Epstein”.

Joe Rogan critică modul în care Departamentul de Justiție a gestionat dosarele Epstein într-un discurs tăios împotriva administrației Trump

Joe Rogan, una dintre cele mai influente voci ale mișcării conservatoare din SUA, și-a folosit cel mai recent episod de podcast pentru a comenta controversa dosarelor Epstein, pe fondul scandalului public cu privire la ancheta Departamentului de Justiție asupra defunctului pedofil și a asociaților săi, potrivit New York Post.

Gigantul podcastului a criticat anunțul administrației Trump potrivit căruia nu a existat niciodată o listă sau o înregistrare care să dezvăluie clienții pesedistului sexual de mare zbor.

„Aveau casete video și dintr-odată nu mai au”, a declarat Rogan, în vârstă de 57 de ani, în ultimul episod al podcastului său „The Joe Rogan Experience”, lansat marți.

„Directorul FBI a fost prezent în această emisiune și a spus: ”Dacă a existat [o casetă video], nimic din ceea ce căutați nu se află pe acele casete„”, a adăugat Rogan, făcând referire la apariția directorului Kash Patel în emisiune în luna iunie.

Rogan se referea la comentariile făcute de procurorul general Pam Bondi la 1 iulie – cu doar câteva zile înainte ca Departamentul de Justiție să anunțe că nu există nicio „listă Epstein” sau înregistrări incriminatoare ale asociaților finanțistuui căzut în dizgrație – în care aceasta a declarat reporterilor că FBI analizează „zeci de mii de înregistrări video” ale lui Epstein „cu copii sau pornografie infantilă”.

Cu câteva luni mai devreme, Bondi a lăsat să se înțeleagă că presupusa listă Epstein se afla pe biroul ei, așteptând să fie analizată – deși ulterior a precizat că exista un dosar de anchetă Epstein pregătit pentru a fi analizat, nu așa-numita listă aflată în centrul nenumăratelor teorii ale conspirației.

Răsturnarea de situație vine după ce președintele Trump a petrecut luni întregi vorbind despre planurile de a face public tot ce avea guvernul despre Epstein și asociații săi – publicând chiar „Dosarele Epstein: Phase 1” cu mare fast în februarie. Aproape nimic nou nu a fost dezvăluit în aceste dosare.

Rogan nu a părut să creadă în noua poziție a administrației Trump, sugerând că președintele încearcă să le distragă atenția susținătorilor de la promisiunile sale de campanie cu privire la Epstein.

„Bombardează Iranul și toată lumea uită. Toată lumea uită de asta”, a spus Rogan, referindu-se la atacurile lui Trump de la sfârșitul lunii iunie asupra instalațiilor iraniene de arme nucleare.