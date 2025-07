Electric Castle fără buzunare goale: Lidl te scapă de faliment la festival / Prețurile de la EC sunt fix ca în magazinul din cartier

Dacă te gândeai că la festival trebuie să spargi pușculița pe un croissant și două afine, spoiler: nu și dacă mergi la Lidl. Și anul acesta, Lidl își parchează vibe-ul direct în mijlocul distracției de la Electric Castle – prin Royal Market, magazinul devenit deja tradiție în inima festivalului, cu aceleași prețuri ca în orice Lidl din țară. Fără fancyness de festival, fără suprataxe, fără „taxă pe vibe”. Doar Lidl, exact cum îl știi.

Ce-am băgat în coș? Basic survival kit de festivalier

Am făcut un mic experiment: am dat o tură printr-un Lidl din București și am umplut un coș cu tot ce ne trebuie pentru o zi plină de ploaie, soare și bass.

Lista noastră a inclus:

Gogoașă cu fructe (1,85 lei) și o băutură cu cafea High Protein 330 ml (5,49 lei), pentru un mic dejun la cort

(1,85 lei) și o 330 ml (5,49 lei), pentru un mic dejun la cort afine româneștI 250 gr (13,99 lei): fructe fresh pentru energie la Main Stage

250 gr (13,99 lei): fructe fresh pentru energie la Main Stage mix fructe și nuci Alesto (9,99 lei), ca să ai snack rapid între scene

Wrap cu piept de pui (7,49 lei), pentru un prânz fără stres

(7,49 lei), pentru un prânz fără stres Chefir Bio 3.3% grăsime Pilos 330 ml (3,59 lei), pentru stomac liniștit

330 ml (3,59 lei), pentru stomac liniștit înghețată sandwich Gelatelli (2,99 lei), pentru un boost de energie

(2,99 lei), pentru un boost de energie salată de legume cu piept de pui (6,99 lei) și două chifle (0,70 lei), pentru warm-up de festival

(6,99 lei) și două chifle (0,70 lei), pentru warm-up de festival Pizza Snack (3,49 lei), ideală pentru carbs de 3AM

(3,49 lei), ideală pentru carbs de 3AM apă plată la 2 l (3,29 lei) și o limonadă Solevita 750 ml (8,49 lei), pentru hidratare serioasă

Prețurile din Royal Market = prețurile din Lidl-ul de lângă casă

Ne-am mutat apoi direct la Royal Market din Bonțida și am refăcut același coș, produs cu produs. Zero diferență de preț. Gogoașa costă la fel, afinele la fel, sandwich-ul la fel. Fără adaos festivalier, fără „surprize la casă”.

Dacă în București coșul a costat în jur de 69 de lei, exact aceeași sumă am fi plătit și la Electric Castle. O surpiză la casă, totuși, am avut: am scanat cardul digital Lidl Plus și am economisit ceva mai mult de 5 lei. Total sub 64 de lei!

De ce contează asta?

Pentru că la festival banii zboară mai repede ca tine spre Main Stage când începe headlinerul. Cu Lidl direct în festival, îți iei gustările de acasă – dar pe loc, la același preț. Fără să rămâi cu cardul pe roșu până la salariu.

Dacă vrei vibe, dar și bani de autobuz spre casă, Lidl e prietenul tău de festival. Aceleași prețuri, oriunde: București, Cluj, Bonțida – tot aia.

Și dacă vrei și altceva?

Pe lângă Royal Market, Lidl mai aduce la EC și Royal Fresh Bar, Royal Feast și Royal Grill – cu smoothies, salate și preparate savuroase gătite pe loc.

Petreci cât vrei, dar nu-ți uita portofelul pe Main Stage.

Așa că, înainte de orice, oprește-te la Royal Market by Lidl – iei ce-ți trebuie, plătești cât ai plăti și acasă, și îți rămâne și de taxi spre after-party.