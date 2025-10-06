Procuratura din Georgia acuză cinci lideri ai opoziției de conspiraţie pentru răsturnarea guvernului / În fosta republică sovietică au loc manifestații de amploare de mai bine de un an împotriva partidului de guvernământ

Procuratura din Georgia a acuzat luni cinci lideri ai opoziţiei de tentativă de răsturnare a guvernului, după ce protestele de duminică au dus la ciocniri între forţele de ordine şi demonstranţi la Tbilisi, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Manifestanţii din opoziţie s-au adunat sâmbătă în centrul capitalei, iar unii lideri au promis o „revoluţie paşnică” cu ocazia alegerilor locale boicotate de cele mai mari grupuri politice antiguvernamentale. Cu câteva minute înainte de închiderea urnelor, un grup mai mic de protestatari au încercat să ocupe palatul prezidenţial, dar au fost respinşi de poliţiştii în ţinută de intervenţie, care au folosit un tun de apă şi gaze lacrimogene.

Acuzaţiile împotriva celor cinci arestaţi ar putea duce la condamnări de până la nouă ani de închisoare. Oficialităţile susţin că protestele au constituit o încercare de a prelua puterea.

Mişcările populare continuă în Georgia de mai mult de un an; opoziţia acuză partidul de guvernământ Visul Georgian de autoritarism şi de orientare a ţării către Rusia. Fosta republică sovietică a fost o vreme unul din statele cele mai pro-occidentale care şi-au dobândit independenţa după destrămarea URSS.

În ultimele luni, protestele s-au mai atenuat, dar bulevardul Rustaveli din centrul capitalei Tbilisi este în continuare blocat de multe ori de demonstraţii pe timp de noapte.

Visul Georgian, care respinge acuzaţiile de simpatie faţă de Moscova, a câştigat detaşat alegerile parlamentare din octombrie anul trecut, însă opoziţia a acuzat fraude masive la scrutin, în timp ce autorităţile susţin că procesul electoral a fost liber şi corect.

Sub conducerea actualului partid de guvernământ, relaţiile Georgiei cu Occidentul s-au deteriorat. În noiembrie 2024, formaţiunea a anunţat că suspendă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Visul Georgian afirmă că nu a renunţat la obiectivul asumat de multă vreme la Tbilisi, însă doreşte şi să menţină pacea cu Rusia şi să păstreze ceea ce numeşte valorile tradiţionale ortodoxe.

În general, se consideră că partidul este controlat de fostul premier Bidzina Ivanişvili, un miliardar sancţionat de Statele Unite pentru promovarea intereselor ruseşti.