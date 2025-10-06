Uniunea Europeană condamnă maniera de desfăşurare a alegerilor locale din Georgia

Uniunea Europeană a criticat dur duminică alegerile locale desfăşurate în weekend în Georgia, declarând că scrutinul a avut loc ”într-o perioadă de reprimare extinsă a celor care sunt în dezacord” cu guvernul, informează DPA, citată de Agerpres.

”Lunile de razii la media independente, adoptarea de legi ce vizează societatea civilă, întemniţarea opozanţilor şi activiştilor şi amendamentele la codul electoral pentru a favoriza partidul de guvernământ au redus drastic posibilitatea de a avea alegeri competitive”, au subliniat şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas şi comisarul european pentru extindere Marta kos.

”O mare parte a opoziţiei a boicotat aceste alegeri şi rata participării a fost relativ scăzută”, au adăugat reprezentantele UE.

Ele au lansat un apel la la calm şi reţinere, pe fondul perspectivei unor noi proteste masive contra guvernului, şi le-au cerut autorităţilor georgiene să respecte libertatea de exprimare şi libertatea de asociere ale cetăţenilor.

În capitala georgiană Tbilisi, zeci de mii de oameni au ieşit duminică pe străzi la scurt timp după anunţarea rezultatelor votului, pentru a protesta împotriva derivei autoritariste a partidului Visul Georgian.

Potrivit Ministerului Sănătăţii georgian, 21 de ofiţeri de poliţie şi şase manifestanţi au fost răniţi în timpul confruntărilor. Premierul Irakli Kobahidze a descris evenimentele drept o tentativă de lovitură de stat.

Câteva sute de manifestanţi s-au strâns duminică în apropierea sediului parlamentului de la Tbilisi, până seara nefiind semnalate incidente.

Ministerul de Interne georgian avertizase protestatarii cu privire la riscul ”continuării acţiunilor” din noaptea precedentă şi ameninţase cu o reacţie în forţă.

Georgia trece printr-o gravă criză politică de la alegerile parlamentare controversate care au avut loc anul trecut.

Partidul Visul Georgian s-a declarat câştigătorul acelui scrutin, ceea ce a determinat opoziţia pro-occidentală să boicoteze activitatea parlamentară. Decizia ulterioară a premierului Kobahidze de a suspenda obiectivul integrării ţării în Uniunea Europeană, care este înscris în Constituţie, a condus la proteste în masă la Tbilisi şi în alte oraşe din Georgia.