G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cod roşu de ploi abundente în judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa, de…

ploaie torentiala, averse
sursa foto: Unsplash/ Inge Maria

Cod roşu de ploi abundente în judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa, de marţi seara

Articole6 Oct 0 comentarii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod roşu de ploi abundente, care vizează judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa începând de marţi seara, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit meteorologilor, în aceste judeţe, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 110…120 l/mp.

Pe de altă parte, tot de marţi seara de la ora 21:00, până miercuri noaptea la ora 23:00, un Cod portocaliu de ploi importante cantitativ vizează judeţe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei, unde se vor acumula cantităţi de apă de 60…90 l/mp şi izolat de 100 l/mp.

A fost emis, de asemenea, şi un Cod galben de ploi şi vânt puternic, care va fi valabil în acelaşi interval, în judeţe din centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul şi sudul Olteniei şi în vestul Carpaţilor Meridionali, unde se vor acumula 25…30 l/mp şi izolat 40…50 l/mp.

În judeţele marcate cu Cod galben, Vrancea, Galaţi, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea şi Ilfov, dar şi în municipiul Bucureşti, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) şi se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.