Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte la ora 12.00 cu liderii coaliţiei de guvernare

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliţiei de guvernare, a anunţat Administraţia Prezidenţială, transmite Agerpres.

Cel mai probabil se va discuta despre reforma administraţiei publice locale.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat încă de luni această întâlnire a şefilor partidelor din coaliţie cu preşedintele Nicuşor Dan.

„Am primit invitaţia pentru mâine, de la ora 12:00, dacă nu mă înşel. Bineînţeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era şi cazul să se întâlnească preşedintele cu liderii coaliţiei. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău”, a afirmat preşedintele UDMR, luni, la Parlament.

El a subliniat că „preşedintele e mediator”. „Această întâlnire este o întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare. Şi dacă nu ar fi fost acea situaţie cu asumarea pe autorităţile locale şi centrale, era nevoie de o astfel de întâlnire, a spus Kelemen Hunor.

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a prezentat marţi dimineaţa, într-o conferinţă de presă, modificările care ar trebui să aibă loc în ceea ce priveşte funcţionarea administraţiei locale din România.

