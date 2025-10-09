Europenii riscă să facă dușuri reci din cauza birocrației UE / Materialele necesare pentru emailarea boilerelor sunt excluse din lista substanțelor autorizate de UE

Europenii riscă să facă dușuri reci după ce materialele esențiale pentru boilerele de apă caldă nu au fost incluse pe lista UE a substanțelor autorizate, care a fost revizuită ca parte a legislației extinse a blocului în materie de mediu, scrie Financial Times.

Applia, grupul de lobby pentru electrocasnice, a estimat că peste 90 % din boilere nu ar mai putea fi comercializate în UE dacă hafniul, un metal foarte rezistent la căldură, și elementul său înrudit, zirconiul, nu sunt recunoscute ca fiind sigure pentru uz casnic.

Cele două elemente nu au fost incluse în normele blocului privind apa potabilă, care vor intra în vigoare în 2027 și care vizează protejarea consumatorilor și îmbunătățirea standardelor de calitate a apei. Comisia Europeană pare să fi trecut cu vederea faptul că boilerele conțin și apă potabilă, producătorii avertizând că riscă amenzi dacă nu respectă lista substanțelor autorizate.

„[Hafniul] este absolut sigur de utilizat”, a declarat Paolo Falcioni, directorul general al Applia, subliniind că elementul a fost utilizat de mai bine de 100 de ani în boilerele emailate. Dacă hafniul sau zirconiul nu sunt amestecate cu emailul, a explicat el, glazura „se fisurează și apa caldă nu mai este caldă”.

Cele două elemente sunt utilizate și în pompe de căldură emailate, care au devenit mai populare în ultimii ani, pe măsură ce gospodăriile renunță la cazanele pe gaz.

Falcioni a afirmat că alternativele la hafniu, precum oțelul sau cuprul, costă de patru până la cinci ori mai mult, costuri care ar fi transferate consumatorilor într-o perioadă în care bugetul gospodăriilor este limitat.

„Impactul ar fi enorm”, a declarat Jérôme Martel, director de afaceri reglementare la compania franceză de încălzire și ventilație Groupe Atlantic. Ariston din Italia, un alt producător important de boilere, a exprimat îngrijorări similare.

Companiile europene au presat comisia să simplifice povara reglementărilor blocului, argumentând că aceasta nu face decât să le agraveze problemele, de la prețurile ridicate la energie până la tarifele americane și concurența ieftină din China. Falcioni a avertizat, însă, că complexitatea regulamentului existent înseamnă, de asemenea, că sunt probabile mai multe omisiuni, cum ar fi excluderea hafniului, dacă comisia nu acordă o atenție mai mare preocupărilor industriei.

Comisia a declarat că este la latitudinea statelor membre să o notifice cu privire la necesitatea autorizării hafniului și că, până în prezent, niciunul nu a făcut acest lucru. Bruxelles a informat anterior companiile că pot solicita evaluări toxicologice pentru a obține aprobarea.

Însă industria susține că acest proces ar dura prea mult și că, între timp, ar fi nevoită să efectueze modificări costisitoare la liniile de producție.

„Acest lucru ar pune producătorii europeni într-un dezavantaj grav în comparație cu concurenții din afara UE”, a declarat un director din industrie, care a cerut să nu fie numit.

Statele membre pot aproba utilizarea hafniului la nivel național, dar această opțiune este, de asemenea, mai costisitoare și mai consumatoare de timp decât autorizarea UE.

Falcioni a avertizat că lipsa de claritate a reglementărilor în acest domeniu riscă să descurajeze și investitorii străini.

„Există companii care sunt dispuse să relocheze producția în Europa, dar fără această certitudine s-ar putea să nu o facă”, a spus el.