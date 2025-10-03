„Limbajul incluziv”, interzis în școlile din El Salvador, la ordinul președintelui Bukele, aliat al lui Donald Trump

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Salvadorului, Nayib Bukele, a anunțat joi interzicerea „limbajului incluziv” în școlile publice din țară, în urma adoptării unor noi reguli disciplinare stricte în instituțiile de învățământ, scrie France Presse.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aliat al lui Donald Trump, Bukele a adoptat o politică conservatoare, chiar dacă înainte de a ajunge la putere susținea revendicările comunității LGBT+.

„Începând de astăzi, așa-numitul «limbaj incluziv» este interzis în toate instituțiile de învățământ public din țara noastră”, a declarat el pe X. Interdicția are ca scop promovarea „utilizării corecte” a limbii și „evitarea interferențelor ideologice sau globaliste care pot afecta dezvoltarea elevilor”, a justificat ministrul Educației, Karla Trigueros.

Aceasta se aplică, de asemenea, tuturor serviciilor Ministerului Educației, inclusiv „materialelor, conținutului și cărților”.

Elevii din școlile publice trebuie deja să respecte reguli stricte privind modul de îmbrăcare și coafare, calificat de sindicatul profesorilor Frente Magisterial Salvadoreño drept „militarizare” a sistemului școlar.

Anul trecut, Bukele a ordonat Ministerului Educației să elimine „orice urmă” de perspectivă de gen din manualele și ghidurile școlare.

De asemenea, el a concediat 300 de angajați ai Ministerului Culturii pentru că au apărat teme incompatibile cu viziunea guvernului său asupra „familiei tradiționale”, „credinței” și „vieții”, potrivit unor reprezentanți ai partidului de la putere.

În funcție din 2019, președintele salvadorian este popular pentru lupta sa împotriva bandelor. Însă grupurile de apărare a drepturilor omului denunță încălcări ale drepturilor și afirmă că mii de persoane nevinovate se află în spatele gratiilor.