Noi mesaje de ameninţare primite de unităţi şcolare şi medicale, în toată țara / Anchete în Caraş-Severin, Galaţi, Hunedoara şi Teleorman / În Galaţi e vizată şi o unitate medicală / Poliţiştii, în stradă

Un mesaj de ameninţare a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi pe adresele unor şcoli. De asemenea, s-au primit mesaje de amininţare în judeţul Galaţi, fiind vizate şcoli şi o unitate medicală. Poliţiştii au deschis anchete. Poliţia Română anunţă că ameninţările continuă, fiind primite mesaje marţi şi miercuri, transmite News.ro. Astfel de mesaje au ajuns și în Teleorman și Hunedoara, precizează inspectoratele județene de poliție.

Atât ieri, 23 septembrie, cât şi astăzi, 24 septembrie, Poliţia Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj de ameninţare. Structurile competente desfăşoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, anunţă, miercuri, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

”Menţionăm că Poliţia Română şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranţă. Siguranţa tuturor reprezintă o prioritate, iar autorităţile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip. Reiterăm faptul că, zilnic, poliţiştii sunt în teren şi desfăşoară acţiuni pentru protejarea comunităţii, iar sesizările cetăţenilor sunt esenţiale în tragerea la răspundere a celor care încalcă legea”, a mai transmis Poliţia Română.

Astfel de mesaje de ameninţare a fost trimise la începutul acestei săptămâni pe adresele mai multor şcoli şi unităţi medicale din Capitală, dar şi în mai multe judeţe.

”Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, este mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.