Ministrul Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, căruia fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu i-a cerut demisia după exerciţiul de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov, afirmă că ”România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”. ”România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a transmis Moşteanu, transmite News.ro.

”Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acţiuni contra ordinii constituţionale, pentru propaganda fascistă în spaţiul public, îmi cere demisia. Mie şi comandanţilor militari. Este acelaşi om care spunea ca «şansa României este înţelepciunea rusească» şi că scutul antirachetă de la Deveselu este o ruşine a diplomaţiei. Un individ care se crede mare lider, dar foloseşte replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav. Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morţi cere acum «onoare» de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăzneşte să vorbească despre trădare”, a scris ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, ”România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”.

”România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectaţi. De adevăr. Şi în acesta direcţie lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării. Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud şi nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO şi în Uniunea Europeană”, a mai transmis ministrul Apărării.

Potrivit acestuia, ”oricât şi-ar dori unii să fim izolaţi şi singuri, noi alegem să fim parte dintr-o lume liberă”.

”Îi supără investiţiile în industria de apărare si noile legi menite să promoveze armata în rândul tinerilor. România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a mai transmis Moşteanu.

Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu i-a cerut demisia ministrului Apărării, după exerciţiul de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov.

Specialişti din Ministerul Apărării Naţionale şi din instituţii partenere implicate în organizarea MOBEX susţin, miercuri, la sediul Ministerului Apărării, o conferinţă de presă în care vor fi prezentate concluziile analizei efectuate după desfăşurarea exerciţiului de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25.