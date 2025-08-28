G4Media.ro
Norvegia livrează României încă trei aeronave F-16

Sursa foto: Polish Air Force / Piotr Gubarnat and Miachal Kolad (via Facebook / NATO Allied Air Command)

Norvegia livrează României încă trei aeronave F-16

Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate de la Regatul Norvegiei, au aterizat joi, 28 august, în Baza 86 Aeriană Borcea.

Acestea vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, de la Mihail Kogălniceanu.

Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forțelor Aeriene și vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României.

Noul lot de aeronave face parte din contractul semnat între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind achiziția a 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic inițial și un pachet complementar de bunuri și servicii furnizat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Resursa aeronavelor permite utilizarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani, până la tranziția către avioanele de generația a V-a. Astfel, achiziția avioanelor de luptă norvegiene reprezintă, în fapt, un transfer de capabilități între două state aliate în cadrul NATO.

Până în prezent au fost livrate 21 aeronave, dintre care 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii și cinci care vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu. Finalizarea recepției întregului lot este estimată pentru finalul anului 2025.

