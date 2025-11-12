Alstom a semnat un acord cu operatorul feroviar național din Polonia pentru livrarea a 42 de trenuri electrice supraetajate Coradia Max / Valoarea contractului este de aproximativ 1,6 miliarde de euro

Alstom a semnat un acord cu PKP Intercity, operatorul feroviar naţional de lungă distanţă din Polonia, pentru livrarea a 42 de trenuri electrice supraetajate Coradia Max, ce include şi 30 de ani de mentenanţă completă. Valoarea contractului este de aproximativ 1,6 miliarde de euro, transmite News.ro.

”Alstom, lider mondial în mobilitate inteligentă şi sustenabilă, a semnat un acord istoric cu PKP Intercity, operatorul feroviar naţional de lungă distanţă din Polonia, pentru livrarea a 42 de unităţi electrice multiple (EMU) supraetajate Coradia Max, împreună cu 30 de ani de mentenanţă completă. Valoarea contractului este de 6,9 miliarde de zloţi (aproximativ 1,6 miliarde de euro). Acordul include şi opţiunea de achiziţionare a 30 de trenuri suplimentare”, anunţă compania.

Flota Coradia Max, capabilă să atingă viteze de până la 200 km/h, va fi proiectată cu contr ibuţia semnificativă a echipei de ingineri polonezi Alstom şi asamblată în Polonia. Noile trenuri vor oferi pasagerilor un nou nivel de confort şi fiabilitate pe cele mai aglomerate rute interurbane din Polonia şi vor sprijini tranziţia ţării către o mobilitate cu emisii reduse, axată pe pasageri.

„Polonia se află în centrul strategiei globale de inovare a Alstom. Cu Coradia Max, ridicăm din nou ştacheta pentru mobilitatea sutenabilă, proiectată şi construită în Polonia, pentru pasagerii polonezi. La zece ani după ce am revoluţionat călătoriile interurbane cu trenul Pendolino, suntem mândri să facem următorul salt înainte împreună cu PKP Intercity, livrând o flotă care întruchipează viitorul căilor ferate: mai rapidă, mai ecologică şi mai confortabilă ca niciodată”, a declarat Andrew DeLeone, preşedinte Alstom Europa.

Producţia modelului Coradia Max va avea loc la fabrica Alstom din Chorzów, una dintre cele mai mari şi mai avansate fabrici ale companiei la nivel mondial. Ca centru global de competenţă pentru producţia şi ingineria trenurilor, Chorzów joacă un rol vital în reţeaua internaţională a Alstom, nu numai ca unitate de producţie, ci şi ca centru de inovare şi dezvoltare tehnologică.

Aici vor fi create soluţiile tehnice finale adaptate nevoilor pieţei poloneze.

Boghiurile, componente esenţiale de siguranţă şi performanţă ale oricărui tren, vor fi produse la fabrica Alstom din N adarzyn, lângă Varşovia. Această unitate specializată, lansată în 2022, produce boghiuri pentru flotele regionale şi interurbane din întreaga Europă şi oferă servicii de mentenanţă pentru boghiurile de mare viteză (până la 250 km/h) – primul centru de acest gen din Polonia.

„Trenurile InterCity supraetajate vor aduce un nou nivel de calitate pe căile ferate poloneze – rapide, spaţioase, moderne şi confortabile, dar totuşi disponibile în categoria economică. Pasagerii din oraşe precum Varşovia, Gdańsk, Łódź, Olsztyn, Wrocław, Cracovia, Białystok şi Terespol vor putea călători cu acestea. Vrem ca primii pasageri să poată urca în noile trenuri în aproximativ trei ani şi jumătate”, subliniază Janusz Malinowski, CEO al PKP Intercity.

În cadrul contractului de servicii complete pe 30 de ani, Alstom va fi responsabil pentru toate activităţile de întreţinere preventivă, corectivă şi de revizie a întregii flote Coradia Max. Acordul acoperă şi serviciile de curăţenie şi va fi susţinut de Centrul de asistenţă pentru flote şi platforma digitală HealthHub ale Alstom.

Trenul Coradia Max cu şase vagoane c ombină patru vagoane de capăt cu două etaje şi două vagoane intermediare cu un singur etaj, oferind peste 550 de locuri şi flexibilitatea de a funcţiona în tracţiune dublă.

Noile trenuri vor fi cu dublă tensiune (3 kV/25 kV), ceea ce le va permite să circule în Polonia şi Republica Cehă. Peste 500 de trenuri Coradia Max sunt deja în serviciu sau comandate în toată Europa.

Acest contract consolidează parteneriatul de lungă durată dintre Alstom şi PKP Intercity. În urmă cu peste un deceniu, Alstom a livrat 20 de trenuri de mare viteză Pendolino.

„Această comandă marchează o întoarcere la rădăcinile noastre din Chorzów, producând material rulant pentru piaţa poloneză. De zeci de ani, mii de tramvaie construite aici au deservit oraşele poloneze, iar fabrica noastră a produs şi vagoane pentru metroul din Varşovia”, spune Beata Rusinowicz, director general al Alstom în Polonia.

Alstom este prezent în Polonia din 1997 şi are astăzi peste 4.700 de angajaţi. Numai în ultimul deceniu, compania a investit aproape 600 de milioane de zloţi (aproximativ 140 de milioane de euro) în modernizarea facilităţilor sale de producţie şi mentenanţă. Alstom este cel mai mare producător şi exportator de material rulant din Polonia, livrând soluţii avansate de la fabricile sale din Polonia către clienţi din Europa, Orientul Mijlociu şi dincolo de acestea.

Alstom construieşte trenuri de mare viteză, metrouri, monoraiuri, tramvaie, până la sisteme la cheie, servicii, infrastructură, semnalizare şi mobilitate digital. Grupul este prezenţă în 63 de ţări şi peste 86.000 angajaţi din 184 de naţionalităţi. Listată în Franţa, Alstom a generat vânzări de 18,5 miliarde de euro pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2025.