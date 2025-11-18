Premierul francez Sébastien Lecornu cere în Adunarea Naţională ca lupta împotriva traficului de droguri să se inspire din lupta împotriva terorismului, după uciderea la Marsilia a lui Mehdi Kessaci, fratele unui activist ecologist

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul francez Sébastien Lecornu a cerut marţi, în Adunarea Naţională, ca lupta împotriva traficului de droguri, a cărei ”amplificare” a fost cerută de către preşedintele Emmanuel Macron, să se inspire din lupta ”împotriva terorismului” şi a îndemnat la ”unitate naţională” în acest subiect, relatează AFP, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Este o luptă care abia începe, din nefericire, iar ceea ce s-a făcut cu succes în trecut (…) în lupta împotriva terorismului trebuie să ne inspire în lupta împotriva traficului de droguri”, a declarat el în faţa deputaţilor.

”Ne aşteaptă o provocare uriaşă a societăţii, în care, sunt sigur, vom şti să facem front comun şi să proclamăm o formă a unităţii naţionale”, a adăugat el.

Sébastien Lecornu răspunde unei întrebări a şefei deputaţilor Ecologişti, Gabrielle Chatelain, aplaudată de către toţi deputaţii în picioare atunci când i-a adus un omagiu lui Mehdi Kessaci, fratele unui activist ecologist de la Marsilia, asasinat săptămâna trecută în oraş, ale cărui funeralii aveau loc în acelaşi timp.

”PUNCT DE COTITURĂ”

Ministrul de Interne Laurent Nunez a denunţat o ”infracţiune de intimidare” a traficanţilor de droguri, care marchează un ”punct de cotitură”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut marţi ”să se amplifice” lupta împotriva traficului de droguri în cadrul unei reuniuni de urgenţă, la Palatul Élysée, organizată după mai multe fapte criminale.

”Împotriva mutaţiei adversarlui” şi a reţelelor acestuia – ”mai difuze” şi ”mai numeroase” decât mai înainte, cu ”actori tot mai tineri” – ”trebuie să ne adaptăm, la rândul nostru”, a cerut Sébastien Lecornu.

El a cerut o ”îndepărtare a barierelor între nivelul naţional şi local”, între ”tot ceea ce ţine de Poliţia Administrativă şi Poliţia Judiciară” şi ”în domeniul frontierei, cu cooperările internaţionale necesare” cu ţările în care ”un anumit număr de comanditari (…) continuă să dea aceste ordine, să se refugieze sau să spele bani”.

Şeful Guvernului francez a transmis ”emoţia, furia şi solidaritatea naţiunii” cu familia lui Kessaci, care a pierdut un fiu în legătură cu traficul de droguri.

El a dat asigurări că ”se va face totul pentru ca să se facă dreptate” după acest ”omor de avertisment”, care are ca scop ”să propage teroarea în rândul celor care sunt activişti şi care sunt angajaţi”.