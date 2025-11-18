Expoziţie de cărţi poştale la Biblioteca Judeţeană din Vâlcea, dedicată Reginei Maria pentru comemorarea a 150 de ani de la nașterea sa

În semn de omagiu adus Reginei Maria, de la a cărei naştere s-au împlinit, pe 29 octombrie, 150 de ani, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea s-a deschis, marţi, o expoziţie de cărţi poştale vechi ce îi înfăţişează pe membrii Familiei Regale a României, transmite Agerpres.

Cele 54 de cărţi poştale expuse fac parte din colecţia privată, care numără peste 150 de astfel de exemplare, a purtătoarei de cuvânt a instituţiei de cultură din Vâlcea, Corina Bedreagă, care a dorit astfel să împărtăşească cu publicul larg într-un mod diferit povestea acestei suverane a României.

„Am găsit această formulă cu aceste cărţi poştale, care sunt autentice şi multe dintre ele sunt şi circulate, adică au timbrul poştal şi au şi text, pentru a onora împlinirea a 150 de ani de la naşterea Reginei Maria. Sunt cărţi poştale care s-au adunat de la un timp şi care nu o întruchipează numai pe Regina Maria. Sunt unele în care apare împreună cu copii săi, împreună cu regele Ferdinand şi sunt şi ipostaze cu toţi membrii familiei regale. Sunt lucruri care, pot să spun, s-au ales unele pe altele şi s-au adunat într-un fel poate deloc întâmplător. Am expus 54 de cărţi poştale, pentru că aşa am ales eu de data aceasta să fac povestea”, a precizat Corina Bedreagă.

Expoziţia, intitulată „Regina Maria – Chip şi cuvânt”, cuprinde, pe lângă zecile de cărţi poştale, şi câteva cărţi scrise de regină şi apărute la început de secol XX, care vin să completeze imaginea ei de suverană, mamă, scriitoare şi ambasadoare a poporului român.

La eveniment au participat zeci de elevi şi profesori de la şcoli din Râmnicu Vâlcea, precum şi oameni de cultură locali, care au evocat personalitatea reginei, precum şi legătura ei cu Vâlcea.

„Sunt mai puţin cunoscute informaţiile legate de faptul că ea a îndrăgit foarte mult ţinutul Vâlcii şi s-a îndrăgostit atât de mult de acest ţinut încât, în tinereţea ei, descoperind Mănăstirea Hurezi şi frumuseţea peisajului din zona Horezu, care, spune ea, semăna cu Eastwell Park din Kent, ţinutul ei natal, şi-a dorit foarte mult să fie înmormântată în apropierea mănăstirii Hurezi. Îşi găsise chiar şi un loc acolo şi fixase, împreună cu I. Gh. Duca şi prinţul Carol, acest loc. Schimbările politice în Primul Război Mondial au făcut ca ea să descopere Balcicul şi să creeze acea oază de linişte şi frumuseţe la Balcic şi, de aceea, şi-a schimbat testamentul şi a vrut ca inima ei să fie înhumată în capela Stella Maris şi trupul ei să fie înmormântat la Curtea de Argeş. Ea ar fi creat ceea ce vedem acum la Balcic în jurul mânăstirii Hurezi, ar fi construit un castel şi toate acele grădini care, cum s-a spus, ţineau de cultul Baha’i în jurul mânăstirii Hurezi. Dar lucrurile acestea aşa s-au întâmplat, însă dragostea ei pentru Vâlcea este pentru cei care vor veni şi o vor descoperi din scrierile ei, din memoriile ei, din cartea ‘My country’, din cartea ‘Povestea vieţii mele’. Toate acele cărţi sunt o mărturisire a dragostei ei pentru Vâlcea”, a adăugat directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, Florin Epure.

Expoziţia dedicată Reginei Maria de la Biblioteca Judeţeană Vâlcea poate fi vizitată la Secţia „Fond Documentar – Patrimoniu’, situată la etajul I al instituţiei de cultură vâlcene, de luni până vineri, între orele 09:00 -14:00.