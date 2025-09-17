Acuarelele Reginei Maria expuse, în premieră, la Londra / Sunt expuse și două lucrări ale Regelui Charles reprezentând peisaje rurale din România

O parte din acuarelele Reginei Maria sunt expuse în cadrul unei expoziţii majore găzduită de prestigioasa The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, un spaţiu expoziţional oferit cu generozitate de Fundaţia Majestăţii Sale Regele Charles III. Expoziţia marchează 150 de ani de la naşterea Reginei Maria şi va fi vernisată în 18 septembrie, de la ora 19:00, în capitala britanică, anunţă Institutul Cultural Român, transmite News.ro.

Expoziţia „Maria a României. Regina artistă“ prezintă în copie fidelă acuarele florale ale Reginei Maria păstrate în manuscrisele Academiei Române. Lucrările Reginei vor intra într-un dialog vizual unic cu acuarele florale din colecţia Transylvania Florilegium, un proiect comisionat de Regele Charles III, care prezintă lucrări botanice cu flori rare din România, semnate de artişti invitaţi.

Lor li se adaugă două lucrări realizate chiar de Majestatea Sa Regele Charles, reprezentând peisaje rurale din România. Curatorul principal al expoziţiei este Dr. Shona Kallestrup, istoric de artă la Universitatea St Andrews, instituţie academică de prestigiu unde sunt studiate şi promovate creaţiile vizuale ale Reginei Maria. Istoricul şi cercetătorul Sorin Mărgărit este co-curator al expoziţiei.

„Această expoziţie reprezintă un moment remarcabil pentru România şi Marea Britanie deopotrivă. Regina Maria este o punte culturală şi diplomatică între cele două ţări, iar expunerea creaţiilor sale la Londra, în dialog cu lucrările botanice susţinute de Regele Charles, oferă o perspectivă unică asupra moştenirii regale şi artistice. Suntem onoraţi şi bucuroşi că putem realiza acest proiect”, spune Aura Woodward, directoare a ICR Londra şi fostă directoare executivă a fundaţiei caritabile a Majestăţii Sale Regele Charles în România.

Regina Maria a României (1875 – 1938), nepoată a Reginei Victoria a Marii Britanii, a fost una dintre cele mai carismatice personalităţi regale ale începutului de secol XX. Artistă, scriitoare şi om de stat, Regina Maria a jucat un rol esenţial în recunoaşterea internaţională a României Mari la Conferinţa de Pace de la Paris din 1919, după Primul Război Mondial.

Expoziţia este organizată în parteneriat cu Academia Română, Universitatea St. Andrews şi The King’s Foundation, cu sprijinul Ambasadei României şi Consulatului General al României la Londra. Evenimentul este susţinut generos de Macromex, Reţeaua privată de sănătate “Regina Maria” şi Impactum şi este co-organizat împreună cu Fundaţia EIDOS şi Upgrade100.

Expoziţia este deschisă publicului până în 12 octombrie.

Programul evenimentelor:

Joi 18 septembrie, ora 19:00

Vernisajul expoziţiei „Maria a României. Regina artistă”

Expoziţia se deschide la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, Londra SW1W 8BG. Program de vizitare: luni – vineri între 10:00 – 17:00; sâmbătă şi duminică între 10:00 – 16:00

Vineri 19 septembrie, ora 19:00

Conferinţă: „Moştenirea extraordinară a florei spontane din România” – dr. John Akeroyd

Dr. John Akeroyd va susţine o prezentare despre florile sălbatice din România, multe dintre ele rare sau pe cale de dispariţie.Vor fi evidenţiate speciile reprezentate în lucrările botanice ale Reginei Maria şi în colecţia Transylvania Florilegium.

Vineri 3 octombrie, ora 19:00

Conferinţă: „Maria a României. Regina artistă” – dr. Shona Kallestrup

Curatoarea expoziţiei va vorbi despre picturile florale ale Reginei Maria, în contextul mai larg al designului său inedit pentru interioare regale, costume, mobilier şi poveşti.

Joi 9 octombrie, ora 19:00

Conferinţă: „Semnele cusute ale Reginei” – Ioana Corduneanu

Ioana Corduneanu va explora arta textilă tradiţională românească prin prisma stilului şi alegerilor simbolice ale Reginei Maria, urmărind semnele şi mesajele transmise de aceasta generaţiilor de azi.