Țăranii care au murit opunându-se colectivizării comuniste, comemorați la Buzău, printr-o expoziție la Muzeul Județean

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Muzeul Judeţean Buzău, în parteneriat cu Muzeul Ororilor Comunismului din România, anunţă deschiderea expoziţiei temporare „Satul românesc şi tragedia colectivizării”, eveniment în cadrul căruia va fi prezentată o listă cu ţăranii care s-au opus fenomenului socio-economic cu preţul vieţii şi poveştile tragice din spatele fiecăruia, notează Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Expoziţia va fi găzduită de Muzeul de Etnografie „Vergu Mănăilă” din municipiul Buzău.

„Expoziţia îşi propune să aducă în faţa vizitatorilor drama satului românesc din perioada comunistă, marcată de procesul forţat al colectivizării agriculturii (1949-1962). Fotografii de epocă, documente de arhivă, analize istorice, mărturii scrise şi poveşti de viaţă vor ilustra destinele unor comunităţi şi ale unor ţărani, inclusiv buzoieni care au suferit sub represiunea regimului totalitar. Alături de prezentarea unor istorii locale, experienţa colegilor de la Muzeul Ororilor Comunismului din România va aduce un plus de rigoare documentară şi expertiză în valorificarea patrimoniului memoriei recente”, a transmis Muzeul Judeţean Buzău.

Organizatorii apreciază că expoziţia reprezintă un demers de recuperare a memoriei colective şi o experienţă de reflecţie şi înţelegere asupra suferinţelor prin care a trecut satul românesc în perioada comunistă.

„Avem în vedere amenajarea unui spaţiu care vizual şi estetic să fie unul comemorativ pentru victimele buzoiene ale procesului de colectivizare. Sunt foarte bine documentaţi ţăranii din Buzău care s-au opus acestui proces şi au sfârşit fie în închisorile comuniste, fie la canal. Vor fi obiecte, fotografii obişnuite din satul românesc, din Cooperative Agricole de Producţie (CAP-uri), din Staţiuni pentru Mecanizarea Agriculturii (SMA-uri), Staţiuni de Maşini şi Tractoare (SMT-uri), adică acele formule de organizare colectivă pe care le-a impus uneori cu preţul vieţii, statul comunist român, obiecte care au fost folosite în agricultura la comun şi vor fi elemente de impact vizual”, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Muzeului Judeţean Buzău, Daniel Costache.

Mai mulţi ţărani care s-au opus colectivizării vor putea fi regăsiţi, alături de poveştile lor, pe o listă care va face parte din expoziţia organizată la Muzeul de Etnografie „Vergu Mănăilă”.

„Matache Tudorache, ţăran înstărit („chiabur”) din satul Găvăneşti, com. Săgeata (Buzău), născut în 1893. Membru PNŢ. În 1948, i s-a confiscat pământul şi i s-a naţionalizat moara. Începând cu 1945, arestat în mai multe rânduri. A murit în lagărul Periprava, pe 26 dec. ’56. Neagu Dinu – ţăran din satul Măcrina, com. Puieşti – Buzău. Membru PNŢ. Arestat în 1959; omorât în timpul anchetei, la Securitatea din Râmnicu Sărat (de col. Vasile Lupu). Pe certificatul de deces a fost trecută drept cauză a morţii sinuciderea. Popa Ioan M. – născut la 26 ianuarie 1892, la Găvăneşti – Buzău. Fost poliţist. Arestat la 26 iunie 1952 şi condamnat la 24 de luni de muncă forţată, pentru ‘activitate duşmănoasă’. Detenţia la Cernavodă şi Gherla, unde a murit la 11 aprilie 1953, în condiţii de exterminare. (…) Roşioru Ion-Panaite – născut la 6 nov.1892. Fiul preotului Ion Roşioru din satul Plevna, com. Greabănu – Buzău. Fost învăţător şi inspector şcolar până în anul 1944, când a ieşit la pensie fără remuneraţie, deoarece avea avere. După război a făcut parte din Partidul Social Democrat al lui Titel Petrescu. În 1959 a fost arestat şi torturat la Securitatea din Ploieşti, împreună cu alţi doi învăţători, Ghinoiu C. Ion şi Morogan, acuzat de atitudine ostilă regimului şi împotrivire la colectivizare. Condamnat la 12 ani muncă silnică de T.M. Bucureşti. Detenţia în pen. Jilava şi din 19 feb. 1959 la Gherla. A murit în detenţie, la 13 mar. 1963, în pen. Gherla’, informează Muzeul Judeţean Buzău.

Expoziţia va fi deschisă publicului începând cu data de 28 septembrie, ora 12:00, şi va putea fi vizitată până pe data de 08 februarie 2026. Accesul la vernisaj va fi gratuit.