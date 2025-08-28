Fregata „Regina Maria” preia pentru a doua oară comanda Operaţiei NATO Sea Guardian / Militarii vor executa misiuni de consolidare a securităţii maritime pe flancul sudic al NATO

Fregata ”Regina Maria” preia pentru a doua oară comanda Operaţiei NATO Sea Guardian, timp de aproape 50 de zile, militarii urmând să execute misiuni de consolidare a securităţii maritime pe flancul sudic al NATO. Gruparea navală mai are în componenţă o navă a Forţelor Navale ale Croaţiei, un submarin al Forţelor Navale ale Italiei şi o aeronavă a Forţelor Aeriene ale Portugaliei, transmite News.ro.

Reprezentanţii Forţelor Navale au anunţat că fregata ”Regina Maria” – 222, cu un elicopter IAR-330 Puma Naval ambarcat şi o grupă de militari de la Forţele pentru Operaţii Speciale (FOS), a plecat, joi, din portul militar Constanţa, pentru a participa la Operaţia NATO SEA GUARDIAN, în calitate de navă-comandant a grupării.

”Timp de aproape 50 de zile, nava Forţelor Navale Române va executa misiuni de consolidare a securităţii maritime pe flancul sudic al NATO, prin supravegherea traficului naval şi prin descurajarea unor potenţiale ameninţări în zona de responsabilitate”, au transmis reprezentanţii Forţelor Navale.

Fregata ”Regina Maria” – 222, care va asigura, pentru a doua oară în decurs de cinci ani, comanda grupării navale din cadrul Operaţiei NATO Sea Guardian, este comandată de comandor Mitel-Laurenţiu Alexandru şi are un echipaj format din 243 de militari. La bordul navei se află şi personalul de stat major al grupării, condus de comandor George-Victor Durea, şeful de stat major al Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”.

Pe timpul executării misiunii, gruparea navală va avea în compunere, pe lângă fregata „Regina Maria”, o navă a Forţelor Navale ale Croaţiei, un submarin al Forţelor Navale ale Italiei şi o aeronavă a Forţelor Aeriene ale Portugaliei.

”Cea de-a opta participare a Forţelor Navale Române la Operaţia SEA GUARDIAN, începând cu anul 2017, contribuie la consolidarea profilului strategic al României şi demonstrează angajamentul ferm al ţării noastre pentru furnizarea securităţii maritime şi dezvoltarea capacităţii de a răspunde rapid la un spectru larg de ameninţări”, au mai transmis reprezentanţii Forţelor Navale.