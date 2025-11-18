Merz propune aplicarea unor standarde comune de securitate pentru protejarea târgurilor de Crăciun, în Germania

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut aplicarea unor standarde comune de securitate pentru protejarea târgurilor de Crăciun din întreaga ţară, având în vedere atacurile mortale comise în ultimii ani, relatează marţi dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Susţinem în mod firesc orice formă de coordonare şi de armonizare a conceptelor de securitate, deoarece avem această problemă – şi anume protejarea pieţelor de Crăciun – în toate statele federale”, a declarat el marţi, în timpul unei vizite în oraşul Halle, din landul Saxonia-Anhalt.

El a spus că guvernul federal susţine eforturile de a realiza „standarde comune” pentru securitatea târgurilor de Crăciun.

Până marţi, nu era clar dacă târgul de Crăciun din Magdeburg, capitala landului Saxonia-Anhalt, se va deschide din cauza temerilor legate de securitate.

Anul trecut, un bărbat a intrat cu o maşină în mulţime la târgul din oraş, ucigând şase persoane şi rănind alte sute. Şoferul este în prezent judecat la Tribunalul districtual Magdeburg.

Deschiderea târgului a fost confirmată pentru joi, după ce organizatorii au declarat că vor primi autorizaţie de la autorităţile municipale.

În decembrie 2016, târgul de Crăciun din centrul Berlinului a fost ţinta unui atac similar, când 13 persoane au fost ucise.

„Mă supără foarte tare că nu mai putem organiza târgurile de Crăciun nici măcar în oraşele mai mici fără a fi nevoie de un concept de securitate cuprinzător”, a declarat marţi cancelarul.