Clopotele bisericilor din județul Alba vor bate joi de 107 ori /…

Ruinele bisericii din Alba Iulia au fost îngropate la scurt timp după descoperire. Foto: Alba Iulia QR

Clopotele bisericilor din județul Alba vor bate joi de 107 ori / Omagiu pentru cei care au participat la Marea Unire

Articole18 Noi 0 comentarii

Clopotele bisericilor vor bate de 107 ori, în județul Alba, în cadrul evenimentului „Patria Recunoscătoare – Clopotele Întregirii – în memoria Făuritorilor Marii Uniri”, anunță Alba24.

De la ora 16:00, vor avea loc ceremoniile dedicate omagierii reprezentanților cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, gărzilor patriotice și presei de la Marea Adunare Națională din 1 Decembrie 1918.

Evenimentele se vor desfășura simultan în toate localitățile județului Alba.

De asemenea, potrivit reprezentanților Consiliului Județean Alba, un ceremonial solemn va avea loc, la aceeași oră, la Sala Unirii, unde vor fi depuse jerbe de flori în memoria Făuritorilor Marii Uniri.

Proiectul reprezintă un semn al respectului față de reprezentanții cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, gărzilor naționale, presei și românilor de rând convocați pentru Adunarea de la 1 Decembrie 1918.

