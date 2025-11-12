Comisia Europeană a prezentat Scutul european pentru democraţie, o inițiativă menită să consolideze democraţiile europene

Comisia Europeană a prezentat miercuri Scutul european pentru democraţie, iniţiativă ce stabileşte o serie de măsuri concrete pentru creşterea capacităţii, protejarea şi promovarea unor democraţii puternice în întreaga Uniune Europeană, transmite Agerpres.

De asemenea, executivul UE a prezentat o strategie europeană pentru societatea civilă, pentru o implicare, o protecţie şi un sprijin mai puternice pentru organizaţiile societăţii civile. Ambele iniţiative au fost prezentate în orientările politice şi în discursul privind Starea Uniunii, rostit în septembrie la Strasbourg de preşedinta CE, Ursula von der Leyen, indică un comunicat al CE.

Scutul european pentru democraţie şi Strategia UE pentru societatea civilă includ măsuri de protejare a pilonilor esenţiali ai sistemelor democratice din ţările membre: oameni liberi, alegeri libere şi corecte, mass-media libere şi independente, o societate civilă dinamică şi instituţii democratice puternice.

Prin Scutul european pentru democraţie şi Strategia UE pentru societatea civilă, Comisia Europeană urmăreşte să consolideze acţiunile atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional, colaborând îndeaproape cu ţările implicate în procesul de aderare şi promovând o mai mare coerenţă între activităţile interne şi externe ale UE în aceste domenii.

De asemenea, prin intermediul Scutului european pentru democraţie, Comisia îşi va intensifica activi tatea de combatere a manipulării informaţiilor şi a ingerinţelor străine dincolo de frontierele UE. Capacităţile reprezentanţelor şi delegaţiilor UE din străinătate vor fi consolidate, iar parteneriatele vor fi mobilizate pentru răspunsuri colective împotriva acţiunilor străine de manipulare a informaţiilor şi a ingerinţelor străine (FIMI).

Cu ajutorul Strategiei pentru societatea civilă, Uniunea va continua să sprijine spaţiul civic şi un mediu propice pentru societatea civilă din întreaga lume. Aceasta va include consolidarea colaborării cu societatea civilă în cadrul acţiunii externe a UE şi prin intermediul delegaţiilor UE.

„Democraţia este fundamentul libertăţii, al prosperităţii şi al securităţii noastre. Scutul european pentru democraţie va consolida elementele esenţiale ce le permit cetăţenilor să trăiască valorile noastre democratice comune în fiecare zi – libertatea de exprimare, mass-media independente, instituţii reziliente şi o societate civilă dinamică. Acesta este punctul forte al Europei şi trebuie să ne sporim capacitatea colectivă de a o proteja în orice moment”, a declarat preşedinta CE, Ursula von der Leyen.

La rândul său, vicepreşedinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţ ie, Henna Virkkunen, a afirmat că ”Europa este mai puternică ca oricând pentru a-şi apăra fundamentele şi valorile democratice, iar cetăţenii sunt inima democraţiilor noastre”. ”Propunerile noastre se referă la mai mult decât apărare – ele se referă la capacitare. Dorim ca fiecare cetăţean, fiecare asociaţie, fiecare voce să ştie că Europa este alături de ei. O democraţie încrezătoare, deschisă şi rezilientă este cel mai bun răspuns pentru cei care încearcă să ne divizeze sau să ne slăbească”, a spus Virkkunen.

”Democraţia liberală este atacată. Vedem campanii – inclusiv din partea Rusiei – concepute special pentru a polariza cetăţenii noştri, pentru a submina încrederea în instituţiile noastre şi pentru a polua politica din ţările noastre. Noul Scut european pentru democraţie face parte din răspunsul Europei pentru a proteja ingredientele democraţiilor noastre: mass-media libere, dezbateri bazate pe fapte şi alegeri corecte. Dacă vrem ca democraţia să prevaleze, trebuie să o apărăm mai bine”, a subliniat Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, care este şi vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene.

Acţiunile din cadrul Scutului european pentru democraţie vor stimula şi mai mult capacitatea colectivă a UE de a combate manipularea informaţiilor şi dezinformarea, printr-o abordare la nivelul întregii societăţi.

Scutul european pentru democraţie va prezenta acţiuni în cadrul a trei piloni principali: protejarea integrităţii spaţiului informaţional; consolidarea instituţiilor, alegeri corecte şi libere şi mass-media libere şi independente; stimularea rezilienţei societăţii şi a implicării cetăţenilor.

Un rezultat important al Scutului european pentru democraţie va fi un nou Centru european pentru rezilienţă democratică, ce va reuni expertiza şi resursele UE şi ale statelor membre pentru a spori capacitatea colectivă a UE de a anticipa, de a detecta şi de a răspunde ameninţărilor. Având drept nucleu statele membre, Centrul va acţiona ca un cadru pentru a facilita schimbul de informaţii şi pentru a sprijini consolidarea capacităţilor pentru a face faţă ameninţărilor comune în continuă evoluţie, în special acţiunilor străine de manipulare a informaţiilor şi ingerinţelor străine (FIMI) şi dezinformării.

Susţinut de Sistemul de alertă rapidă gestionat de Serviciul European de Acţiune Externă şi în strânsă coordonare cu acesta, Centrul va conecta reţelele şi structurile existente.

În cadrul Centrului va fi creată o platformă a părţilor interesate pentru a facilita dialogul cu părţile interesate de încredere, cum ar fi organizaţiile societăţii civile, cercetătorii şi mediul academic, verificatorii veridicităţii informaţiilor şi furnizorii mass-media.

Protejarea integrităţii spaţiului informaţional

Consolidarea integrităţii spaţiului informaţional este esenţială pentru ca oamenii să îşi exercite drepturile şi să se implice în democraţie. Comisia Europeană va colabora în continuare cu semnatarii în temeiul Codului de conduită privind dezinformarea şi va pregăti un act legislativ privind serviciile digitale şi un protocol pentru situaţii de criză pentru a facilita coordonarea între autorităţile relevante şi pentru a asigura reacţii rapide la operaţiunile de informare la scară largă şi potenţial transnaţionale.

Va fi înfiinţată o reţea europeană independentă de verificatori ai veridicităţii informaţiilor pentru a stimula capacitatea de verificare a veridicităţii informaţiilor în toate limbile oficiale ale UE. Observatorul european al mass-media digitale va dezvolta noi capacităţi independente de monitorizare şi analiză pentru conştientizarea situaţiei cu privire la alegeri sau în situaţii de criză.

Consolidarea instituţiilor noastre, alegeri corecte şi libere şi mass-media libere şi independente

Deşi organizarea şi desfăşurarea alegerilor ţin de competenţa statelor membre, este necesară o cooperare consolidată la nivelul UE pentru a aborda provocările comune în acest domeniu. În acest context, Comisia Europeană va consolida activitatea din cadrul Reţelei europene de cooperare privind alegerile, organizând schimburi sistematice pe teme-cheie pentru integritatea proceselor electorale. Comisia va prezenta, de asemenea, orientări privind utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale (IA) în procesele electorale şi va actualiza setul de instrumente pentru alegeri prevăzut în Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Pentru a contribui la combaterea violenţei tot mai mari împotriva candidaţilor politici şi a reprezentanţilor aleşi, Comisia va prezenta o recomandare şi un ghid de bune practici în statele membre privind siguranţa actorilor politici.

În cadrul noului program pentru rezilienţa mass-media, va fi furnizat un sprijin financiar consolidat pentru jurnalismul independent şi local, ce va corela sprijinul actual acordat mass-media cu programele de finanţare propuse în noul cadru financiar multianual. Cu ocazia revizuirii Directivei serviciilor mass-media audiovizuale, Comisia Europeană va evalua modalităţile de consolidare a vizibilităţii serviciilor mass-media de interes general şi de modernizare a normelor în materie de publicitate pentru a promova sustenabilitatea mass-media din UE.

Comisia va prezenta o actualizare a recomandării sale privind siguranţa jurnaliştilor şi va intensifica acţiunile de sprijinire a cadrului existent al UE de combatere a acţiunilor abuzive în justiţie împotriva mobilizării publice (SLAPP).

Stimularea rezilienţei societăţii şi a implicării cetăţenilor

Pentru a contribui la recunoaşterea şi la combaterea manipulării informaţiilor, Comisia Europeană va pune în aplicare măsuri de promovare a alfabetizării mediatice şi digitale pentru toate vârstele. Executivul UE va elabora un cadru de competenţe în materie de cetăţenie a UE, împreună cu orientări pentru consolidarea educaţiei civice în şcoli.

Acesta va susţine, de asemenea, implicarea cetăţenilor în viaţa democratică prin instrumente participative şi consultative, cu accent pe nivelurile locale şi pe tineret, şi va stimula inovarea pe platformele online care permit participarea la democraţie prin intermediul unui nou centru tehnologic civic. Pentru a promova sensibilizarea cu privire la drepturile democratice ale cetăţenilor în temeiul legislaţiei UE, Comisia va prezenta un ghid al UE privind democraţia.

Comisia va contribui, de asemenea, la promovarea în continuare a procesului decizional bazat pe dovezi, inclusiv prin adoptarea unei recomandări privind sprijinirea dovezilor ştiinţifice în procesul de elabora re a politicilor.

În ceea ce priveşte Strategia UE pentru societatea civilă, prin aceasta Comisia Europeană îşi intensifică colaborarea cu societatea civilă şi va continua să sprijine şi să protejeze organizaţiile societăţii civile în activitatea lor. Strategia propune acţiuni concrete la nivelul UE şi la nivel naţional.

Strategia acoperă trei obiective-cheie:

– Promovarea implicării: Până în 2026 va fi instituită o nouă platformă a societăţii civile pentru a facilita şi mai mult dialogul privind protecţia şi promovarea valorilor UE;

– Sprijin şi protecţie: Va fi creat un centru de cunoştinţe online privind spaţiul civic pentru a facilita accesul la proiectele şi instrumentele existente, inclusiv la măsurile de protecţie disponibile. Pe această bază,vor fi analizate măsuri de protecţie suplimentare, cum ar fi asistenţa urgentă acordată organizaţiilor ameninţate şi coordonarea măsurilor de protecţie disponibile în statele membre;

– Finanţare durabilă şi transparentă: În propunerea sa privind noul cadru financiar multianual, Comisia Europeană a propus majorarea semnificativă a sprijinului financiar acordat organizaţiilor societăţii civile, cu 9 miliarde de euro prevăzute numai pentru programul AgoraEU. În plus, Comisia planifică măsuri de facilitare a accesului la diferite surse de finanţare, creând legături mai strânse cu donatorii privaţi şi cu comunităţile juridice pro bono.