Comisia Europeană confirmă că va ridica sancţiunile impuse preşedintelui sirian, Ahmed al-Sharaa, după ce ONU a aprobat ridicarea măsurilor restrictive impuse acestuia

Comisia Europeană (CE) a confirmat vineri că va ridica sancţiunile impuse preşedintelui Siriei, Ahmed al-Sharaa, şi ministrului sirian de interne, Anas Khattab, după ce Consiliul de Securitate al ONU a aprobat ridicarea măsurilor restrictive impuse acestora, informează agenția de știri EFE.

„Luăm act de adoptarea rezoluţiei de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite privind scoaterea lui Ahmed al-Sharaa şi a lui Anas Khattab de pe lista sancţiunilor împotriva Statului I slamic şi Al Qaida”, a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Anouar El Anouni, în cadrul conferinţei de presă zilnice a instituţiei, transmite Agerpres.

„Ca în cazul oricărei măsuri luate de Consiliul de Securitate al ONU, această decizie va fi transpusă la nivelul Uniunii Europene în scurt timp”, a adăugat acesta.

De asemenea, a amintit că în luna mai UE a ridicat deja sancţiunile sale economice împotriva Siriei, după căderea regimului preşedintelui Bashar al-Assad, şi a afirmat că această decizie a UE este „dovada propriilor noastre eforturi de a sprijini o tranziţie politică incluzivă” în Siria, „precum şi redresarea socio-economică rapidă, reconstrucţia şi stabilizarea sa”.

„Rămânem angajaţi să sprijinim o tranziţie paşnică şi incluzivă condu să de Siria pentru a contribui la construirea unui viitor mai bun pentru toţi sirienii”, a comentat el.

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat joi ridicarea sancţiunilor impuse preşedintelui sirian, fost lider al grupului islamist care a răsturnat regimul Assad, cu câteva zile înainte de vizita sa planificată la Casa Albă.

Al-Sharaa şi ministrul său de interne erau incluşi pe lista sancţiunilor împotriva Statului Islamic din Irak şi Levant şi Al Qaida.

Toţi membrii Consiliului, cu excepţia Chinei, care s-a abţinut, au votat pentru rezoluţia de ridicare a sancţiunilor, propusă şi semnată de SUA, ţară ca re a subliniat consensul ca un „semnal politic puternic”.

În mai, UE a adoptat acte juridice prin care au fost eliminate toate măsurile restrictive economice care vizau Siria, cu excepţia celor bazate pe motive de securitate.