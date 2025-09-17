G4Media.ro
Letonia a livrat noi vehicule blindate de transport către Ucraina

armata ucraineana, soldati, militari, forte terestre, operatiune, razboi ucraina, misiune, front, ucraineni, vehicul blindat, transportor de trupe mecanizat
Sursa foto: Yevhen Lubimov / Zuma Press / Profimedia

Letonia a livrat noi vehicule blindate de transport Patria 6×6 către forţele armate ucrainene pentru lupta lor împotriva armatei ruse, a anunţat marţi Ministerul Apărării de la Riga, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Numărul exact de vehicule livrate nu a fost precizat.

Letonia intenţionează să livreze în total 42 de vehicule de transport Ucrainei în acest an, care sunt fabricate la o unitate de producţie a grupului finlandez Patria din această ţară baltică, membră a UE şi NATO.

Cincisprezece dintre aceste vehicule au fost deja predate de premierul Evika Silina în timpul unei vizite la Kiev în iulie.

Ucraina se apără de peste trei ani şi jumătate, cu ajutor din partea aliaţilor săi occidentali, împotriva invaziei ruse pe scară largă lansate în februarie 2022.

Letonia, care se învecinează cu Rusia şi cu aliatul acesteia Belarus, se numără printre cei mai fermi susţinători ai Kievului.

