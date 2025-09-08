G4Media.ro
Peste 800 de ruşi trebuie să părăsească Letonia până cel târziu la…

letonia, politie, jandarmerie, forte de ordine
Foto: Latvian State Security Service

Peste 800 de ruşi trebuie să părăsească Letonia până cel târziu la 13 octombrie, conform noii legislaţii ce vizează migrația

8 Sep

Autorităţile pentru migraţie din Letonia au cerut unui număr de 841 de cetăţeni ruşi să părăsească teritoriul leton până cel târziu la 13 octombrie, în conformitate cu modificările la legislaţia asupra migraţiei ce au intrat în vigoare în 2022, informează luni agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Detaliile au fost dezvăluite duminică seara de Televiziunea letonă, care a citat autorităţile pentru migraţie.

Schimbările la legislaţia privind migraţia au fost operate ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei şi înăspresc restricţiile de şedere pentru cetăţenii ruşi.

Importanta minoritate rusofonă a Letoniei reprezintă un sfert din populaţia de 1,9 milioane de locuitori ai ţării. Letonia are o frontieră comună cu Rusia.

Pentru a putea continua să trăiască legal în Letonia, cetăţenii ruşi trebuie să solicite un statut de rezident permanent şi să facă dovada că stăpânesc limba letonă la nivel de bază, pentru a se putea descurca în viaţa de zi cu zi.

Ei sunt de asemenea vizaţi de un control de securitate.

Circa 25.000 de persoane au fost afectate de reglementările din 2022, dintre care 16.000 au obţinut de atunci permisul pentru rezidenţă permanentă şi 1.000 pentru rezidenţă temporară.

Cei care nu au reuşit să obţină niciunul dintre cele două permise trebuie să părăsească teritoriul Letoniei.

Potrivit autorităţilor, 2.600 de oameni au plecat deja benevol. De asemenea, au existat 10 cazuri de expulzări forţate.

