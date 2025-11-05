STUDIU Cercetătorii maghiari anunță că au dezvoltat un medicament împotriva cancerului / A vindecat complet șoarecii de laborator cu un singur tratament

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un medicament experimental dezvoltat de cercetătorii maghiari de la Centrul de Cercetări Științifice Naturale HUN-REN (TTK) și Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) s-a dovedit, în cazul răzătoarelor că inhibă creșterea cancerului de piele și de plămâni și a obține remisia completă în cazul cancerului de sân, anunță TELEX.

Medicamentul, care până în prezent a fost utilizat doar în experimente pe animale, s-a dovedit eficient chiar și în cazul tumorilor rezistente.

Potrivit cercetătorilor, experiența lor și datele din literatura de specialitate arată că acesta este unul dintre cele mai eficiente compuși antitumorali testați vreodată pe șoareci, după cum se menționează pe site-ul web al HUN-REN.

Studiul, publicat în revista Molecular Cancer, se concentrează pe un compus anticancerigen extrem de toxic numit pirrolino-daunorubicină, a cărui eficacitate a fost descoperită de cercetători în timpul sintezei sale.

S-a dovedit că acest compus este de o mie de ori mai toxic pentru celulele canceroase decât medicamentele tradiționale.

„Dezvoltăm terapii pentru tumori de cincisprezece ani, dar nu am văzut niciodată un efect atât de semnificativ. O singură doză de LiPyDau a vindecat animalele de laborator”, a declarat dr. András Füredi, unul dintre autorii principali ai studiului.

În experimentele pe animale, LiPyDau a inhibat cu succes creșterea tumorii în șase modele tumorale diferite, inclusiv modele de melanom și tumori pulmonare, și a dus în mod unic la recuperarea completă într-un model de cancer mamar ereditar.

Compusul s-a dovedit eficient chiar și în cazul tumorilor care nu mai răspund în mod semnificativ la agenții clinici utilizați în prezent.

Într-un exemplu specific, LiPyDau a reușit să eradice tumorile create dintr-una dintre cele mai rezistente celule tumorale de șoarece, 4T1, cu un singur tratament într-o săptămână.

Nu se știe încă când pacienții vor putea beneficia de eficacitatea LiPyDau și dacă un astfel de medicament experimental va ajunge vreodată în practica clinică.

Attila Kigyós, directorul fondator al Kineto Lab Ltd., care participă la cercetare, susține că există șanse ca proiectul să fie devoltat în următorii ani.

„LiPyDau are șanse serioase să devină unul dintre medicamentele împotriva cancerului dezvoltate în Ungaria”, a adăugat șeful companiei de dezvoltare. „LiPyDau are șanse serioase să devină unul dintre medicamentele împotriva cancerului dezvoltate în Ungaria”, a adăugat el.