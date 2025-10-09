Salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, potrivit unei legi promulgate de șeful statului

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, joi, legea care prevede că salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr. 81/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii, transmite News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1181 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Legea prevede că, prin excepţie de la prevederile alin. (1), salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr. 81/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

În cazul salariaţilor care au în întreţinere 2 sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, suplimentar faţă de numărul de zile prevăzut la alin. (4), pentru fiecare copil se mai acordă câte două zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile prevăzute la alin. (1) – (3). Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), de prevederile alin. (5) beneficiază şi salariaţii care au în întreţinere copii gemeni, tripleţi sau multipleţi cu vârsta de până la 18 ani. Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, după caz, de certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului, eliberat în condiţiile legii.