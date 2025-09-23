SURSE Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa, reținut la Iași / La percheziții s-au găsit droguri, două pistoale și muniție, precum și sume importante de bani

Procurorii DIICOT iași au reținut trei persoane sub acuzația de trafic de droguri de mare risc, printre aceștia numărându-se și cetațeanul albanez Lek Colaj, considerat unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa, potrivit surselor G4Media.

La datele de 22 și 23 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 3 inculpați (un cetățean albanez în vârstă de 44 de ani și doi cetățeni români, de 43 și 44 de ani), cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în perioada 2022 – septembrie 2025, aceștia au deținut și comercializat pe raza municipiului Iași diferite cantități de cocaină, inculpatul de origine albaneză fiind sursa principală de aprovizionare a coinculpaților.

Cercetările au evidențiat că tranzacțiile erau efectuate exclusiv cu persoane considerate de încredere, în locații stabilite de către inculpați, unul dintre aceștia deplasându-se, în mod frecvent, cu un autoturism folosit și pentru activități de tip ride-sharing.

„În cursul zilei de ieri, inculpatul de 44 de ani (cetățean albanez) și coinculpatul de 43 de ani au fost prinși în flagrant, în apropierea Aeroportului Internațional Iași, având în autoturismul cu care se deplasau 14 doze de cocaină, destinate comercializării. Din actele de urmărire penală a rezultat că drogurile au fost date de către inculpatul în vârstă de 44 de ani, cetățean albanez, coinculpatului în vârstă de 43 de ani, pentru a le valorifica în perioada în care primul nu se afla în România”, au precizat procurorii DIICOT Iași.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate aproximativ 800 grame cocaină (un calup și 128 doze porționate în cantități de circa 1 gram, 5 grame, 10 grame, 30 și 100 grame), 6 cântare de mare precizie, sumele de 158.200 euro, ⁠539.650 lei, ⁠1200 dolari, ⁠590 lire, un pistol de calibrul 9 mm încărcat cu 3 cartușe, un pistol de calibrul 7,65 mm încărcat cu 8 cartușe, alte 88 elemente de muniție cu diferite calibre, 28 pietre cu aspect asemănător diamantelor (în curs de expertizare), două ceasuri de lux, mai multe monede de colecție și obiecte metalice (argintii și aurii), unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iași.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale și polițiștilor din Secția 5 Poliție Rurală Răducăneni din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Iași.