Cursă contracronometru în căutarea unor supravieţuitori ai cutremurului în trei provincii din estul Afganistanului / 800 de morți și peste 2.800 de răniți, potrivit bilanțului provizoriu

Salvatori continuă să scoată marţi cadavre dintre dărâmături, la o zi după un seism soldat cu cel puţin 800 de morţi în estul Afganistanului, iar îngrijitori încercau să îngrijească şi aline pe cei care au pierdut totul, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Cutremurul de magnitidinea 6, urmat de cel puţin cinci replici puternice, a avut loc în noaptea de duminică spre luni în zone izolate în provinciile muntoase Nangarhar, Kunar şi Laghman.

”Trebuie să ne ajutaţi”, cere Akhlaq, în vârstă de 14 ani, de pe patul unui spital. la Jalalabad, capitala Nangarhar, unde a fost adus cu elicopterul. La momentul cutremurului erau zece persoane în casa familiei sale.

”Doi dintre fraţii mei, unchiul meu şi verii mei au murit, ceilalţi patru membri ai familiei mele nu au casă acum, nu au hrană, nu au apă”, a declarat el AFP.

Şeful Autorităţii de gestionarea catastrofelor din provincia Kunar – cea mai devastată -, Ehsanullah Ehsan, dă asigurări că ”operaţiune au continuat toartă noaptea” de luni spre marţi.

”DATORIA DE A AJUTA”

”Mulţumită mobilizării angajaţilor noştri şi locuitorilor veniţi din districte din jur, căutările nu au încetat”, a declarat el AFP, în timp ce salvatori întâmpinau în continuare dificultăţi să se apropie de anumite sate, rupte de lume de alunecări de teren.

”Prioritatea este ajutarea răniţilor, apoi vom distribui corturi şi mese calde persoanelor fără adăpost”, a anunţat Ehsan.

Autorităţile talibane au anunţat luni un bilanţ provizoriu de 800 de morţi şi 2.500 de răniţi în provincia Kunar şi de 12 morţi şi 255 de răniţi în regiunea Nangarhar.

Provincia Laghman deplânge de asemenea zecide răniţi, potrivit unui purtător de cuvânt al Guvernului, Zabihullah Mujahid.

De peste 36 de ore, zeci de locuitori ai satelor Wadir şi Mazar Dara, situate pe deluri verzi în Kunar, dau la o parte cu loata sau cu mâna ceea ce a mai rămas din case surpate.

Oubadullah Stouman a venit la Wadir din satul său de la frontiera cu Pakistanul, mai la est, pentru a afla veşti despre rudele sale.

”Aici, oamenii sunt săraci. Este datoria noastră să-i ajutăm”, declară AFP acest afgan în vârstă de 26 de ani, trezit brutal din somn de cutremur, dar al cărui sat nu a fost afectat.

La Wadir, în schimb, ”mai sunt doar pietre, nici nu ştiu măcar cum să descriu asta, este foarte, foarte dur de văzut”, declară el cu vocea gâtuită.

Peste tot, în jur, după rugăciuni funerare, rânduri de corpuri, uneori copii, învelite într-un linţoliu alb potrivit tradiţiei, sunt aşezate pe jos.

AJUTOR INTERNAŢIONAL

Luni, toată ziua, elicoptere militare s-au succedat să aducă ajutoare şi să evacueze zeci de morţi şi răniţi.

Marţi, după ivirea zorilor, baletul elicopterul s-a reluat.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 27 de kilometri de Jalalabad şi la doar opt kilometri adâncime, ceea ce explică bilanţul greu şi amploarea pagubelor.

Afganistanul, ale cărui autorităţi talibane sunt recunoscute doar de Moscova, este una dintre cele mai sărace din lume.

Agenţiile ONU au lansat toate campanii de donaţii, iar o sumă iniţială de cinci milioane de dolari a fost deblocată din Fondul Mondial de Intervenţie de Urgenţă al ONU.

Londra a anunţat, la rândul său, că deblochează un milion de lire sterline în ajutorul familiilor afectate.

În Afganistan au loc frecvent cutremure, mai ales în lanţul muntos Hindu Kush, situat în apropiere de joncţiunea păcilor tectonice eurasiatică şi indiană.

Începând din 1900, în nord-estul ţării a u avut loc 12 seisme de magnitudinea peste 7, potrivit unui seismolog British Geological Survey, Brian Baptie.

După revenirea lor la putere, în 2021, talibanii s-au confruntat cu alt cutremur de amploare, în 2023, în regiunea Herat, în cealată parte a Afganistanului, în vest, la frontiera cu Iranul, soldat cu peste 1.500 de morţi şi distrugrea a peste 63.000 de case. Acest cutremur, de magnitudinea 6,3, a fost cel mai sângeros din ultimii 25 de ani în Afganistan.