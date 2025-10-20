Revoluția românească de la Milano: Cum a schimbat Chivu fața lui Inter în doar o lună de zile

Cristi Chivu nu a avut parte de un debut liniștit pe banca tehnică a celor de la Inter, dar situația a intrat pe făgașul dorit de fanii echipei de pe Giuseppe Meazza după șase victorii consecutive. Gazzetta dello Sport scoate în evidență cele 5 capitole la care Interul lui Chivu stă mai bine decât o făcea cel al lui Simone Inzaghi.

Chivu a venit la o echipă cu pretenții mari, o grupare care a jucat două finale de Champions League în ultimele trei sezoane competiționale.

După un pic mai mult de o lună de zile de frământări, Inter a făcut pasul de la confuzie la control total, transmite sursa citată.

Vorbim despre 6 victorii consecutive (campionat și Liga Campionilor) într-o perioadă de 36 de zile, iar Interul lui Chivu a transformat o criză de identitate într-o demonstrație de forță.

Începutul a fost anevoios, cu trei puncte din primele trei runde din Serie A.

„Chivu a redescoperit grupul, restabilind certitudinile și identitatea: pressing ridicat, agresivitate și soliditate defensivă”, scriu jurnaliștii italieni.

5 capitole la care Interul lui Chivu este mai bun decât în era Inzaghi

Pressing departe de propria poartă și curajul de a verticaliza

Dacă Interul lui Inzaghi plimba mult mingea, având o posesie prelungită, echipa s-a transformat sub comanda lui Chivu.

„Presingul făcut departe de propria poartă a permis crearea automată de ocazii de atac”: recuperările ofensive au crescut de la 6,2 la 7,6 pe meci, transmite Gazzetta dello Sport.

Rolul atacanților este tot mai important: mingile sunt „aruncate” mai rapid spre ei.

Soliditate în defensivă și concentrare totală

În primele trei etape, Inter a încasat șase goluri. Cu o asemenea apărare „ciuruită” e greu să câștigi trofee. În următoarele șase partide, trupa lui Chivu a mai primit doar două. Avem de-a face cu o soliditate în defensivă.

Șuturile adversarilor au scăzut de la 11,3 în medie pe meci la doar 7,1.

Acerbi și Akanji au devenit repere într-o apărare care nu mai lasă spații, adaugă Gazzetta dello Sport.

Adaptabilitate tactică și flexibilitate în sistem

Vicecampioana Italiei nu mai este la fel de rigidă precum în epoca Inzaghi: blocată într-un sistem 3-5-2. Chivu a adus un suflu proaspăt în care echipa pornește de la același sistem tactic, dar interpretează mai apoi o partitură în funcție de fiecare adversar în parte.

Avem de-a face cu un Inter dominant în prezent, dar Chivu este conștient mai mult ca oricine că echipa pe care o pregătește trebuie să știe să se sacrifice în funcție de necesități.

Implicarea întregului lot și rotații inteligente

În primele șapte etape din noul sezon de Serie A, Cristi Chivu a folosit 22 de titulari diferiți. Sursa citată vorbește despre faptul că antrenorul român a reușit să adopte un sistem în care aproape toți fotbaliștii din lot să primească minute și să se simtă importanți la echipă.

„Ruptura de trecut era absolut necesară. Chivu a reconstruit spiritul grupului”, transmite Barella, unul dintre jucătorii de bază ai antrenorului român la Inter.

Chivu menține prospețimea echipei prin alegerile sale variate, iar fotbaliști precum Sucic, Pio sau Bonny au devenit opțiuni reale.

Psihologia de grup și reacția emoțională

Gazzetta dello Sport menționează că una dintre cele mai importante schimbări făcute de Chivu este cea de la nivel mental.

Fostul internațional român a transformat „furia din vestiar” într-o energie constructivă, dacă vreți pe modelul Novak Djokovic (sârbul juca mult mai bine atunci când transforma furia acumulată pe teren în energie care să-l ajute să devină o adevărată forță).

„El atinge orgoliul fiecărui jucător pentru a remodela spiritul unui grup care a fost rănit, dar și profund furios”, adaugă și Corriere dello Sport.

După două etape disputate în noul sezon din Champions League, Inter ocupă locul patru în ierarhia la comun a competiției, în timp ce în Serie A se găsește pe locul doi, la un singur punct în urma liderului AC Milan.