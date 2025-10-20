Kazahstanul a redus producţia de petrol după atacul dronelor ucrainene asupra celei mai mari uzine ruseşti de procesare a gazului

Atacul dronelor ucrainene asupra unei uzine de procesare a gazului de la Orenburg (Rusia) a forţat ţara vecină, Kazahstan, să-şi reducă producţia la zăcământul său de petrol şi gaz condensat Karachaganak, cu 25% până la 30%, au declarat luni, pentru Reuters, două surse din industria petrolieră, transmite Agerpres.

Uzina de la Orenburg, una dintre cele mai mari uzine de procesare a gazelor din lume, a fost forţată să oprească intrările de gaze din Kazahstan după atac, a anunţat duminică Ministerul kazah al Energiei. Această uzină procesează gaz condensat provenit de la zăcământul de petrol şi gaz condensat din Orenburg, precum şi de la zăcământul kazah Karachaganak.

Anterior, Ucraina a confirmat că a atacat o uzină de gaze din regiunea Orenburg, la aproximativ 1.700 de kilometri est de graniţa Rusiei cu Ucraina, şi o rafinărie de petrol din regiunea Samara.

Începând din luna august, Kievul şi-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor şi a altor instalaţii energetice ruseşti, în încercarea de a perturba aprovizionarea cu combustibil şi tăia sursele de finanţare ale Moscovei.

Potrivit surselor citate de Reuters, producţia de la Karachaganak a scăzut luni la până la un nivel cuprins între 25.000 şi 28.000 de tone, faţă de nivelul obişnuit de 35.000-35.500 de tone.

Sursele, care au dorit să îşi păstreze anonimatul, au adăugat că facilitatea de la Orenburg, care este controlată de producătorul rus de gaze Gazprom, ar putea relua luni o parte din intrările de gaze de la zăcământul Karachaganak, însă au refuzat să precizeze când vor fi restabilite nivelurile normale de aprovizionare.

Zăcământul Karachaganak a produs aproximativ 263.000 de barili de petrol pe zi în 2024. Petrolul este exportat de conducta Caspian Pipeline Consortium printr-un terminal rusesc de la Marea Neagră, precum şi prin conducta rusească Drujba către Germania.

Zăcământul este operat de un consorţiu care include grupul american Chevron (18%) şi companiile energetice europene Shell (29,25%) şi Eni (29,25%). Alţi acţionari sunt compania rusă Lukoil (13,5%) şi grupul petrolier kazah KazMunayGaz (10%).