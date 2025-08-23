3 principii de investiții valabile, indiferent ce urmează

Am deschis recent extrasul de cont pe trimestrul al doilea nu cu euforie, ci cu ușurare. Piețele americane flirtaseră la începutul anului cu teritoriul de piață „bear”, au apărut temeri că inteligența artificială din China va pune presiune pe giganții tech din SUA, iar tarifele comerciale au alimentat volatilitatea, relatează AP News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Și totuși, intrăm în trimestrul al treilea din 2025 cu indicele Morningstar US Market pe plus cu aproape 8% de la începutul anului și cu indicele Morningstar US Core Bond în creștere cu peste 3%.

Viitorul rămâne imprevizibil. Datele economice, rezultatele financiare și inevitabilele „necunoscute necunoscute” pot schimba rapid direcția pieței. Într-un asemenea context, merită reamintite trei principii simple, dar esențiale:

1. Nimeni nu știe unde merge piața

Cine ar fi prezis la începutul anului că un subiect precum AI-ul chinezesc va zdruncina sentimentul față de acțiunile tech din SUA? Sau că tarifele comerciale vor cântări atât de mult? Anul 2025 a avut deja răsturnări de situație, dar volatilitatea nu este o noutate. În 2024, piețele au crescut puternic până vara, apoi au scăzut brusc după o serie de rapoarte privind locurile de muncă, inflația și profiturile. Chiar și mișcări previzibile, precum o reducere de dobândă a Fed, au declanșat vânzări. Dar piețele și-au revenit, iar alegerile din noiembrie au alimentat un nou raliu. Lecția? Buy-and-hold rămâne o strategie puternică pentru investitorii pe termen lung.

2. Investițiile globale pot aduce rezultate

Unii cred că deții tot ce ai nevoie dacă ești expus la acțiunile americane. Dar în 2025, indicele Morningstar Global Markets ex-US le-a depășit pe cele americane. Slăbirea dolarului explică o parte din poveste, dar și piețele din Europa, America Latină și India au avut un an excelent. Morala este clară: cu cât plasa este aruncată mai larg, cu atât șansele sunt mai mari. Dacă marile companii americane îți oferă o parte din expunerea globală, investițiile directe în afara SUA pot completa portofoliul.

3. Obligațiunile nu sunt „stricate”

În vreme ce acțiunile americane au trecut prin căderi bruște în primăvară, indicele de obligațiuni a crescut cu 1,3%. Bondurile au funcționat ca un balast, reducând volatilitatea. E adevărat, obligațiunile se confruntă cu riscuri de deficit și datoria publică rămâne în atenție, iar amintirea anului 2022, „cel mai prost an din istoria pieței de bonduri”, persistă. Totuși, randamentele actuale, la maxime nemaivăzute din anii 2000, oferă venituri peste inflație și diversificare reală.

Până la final de 2025, vor mai fi cu siguranță răsturnări de situație. Pe termen scurt, prețurile activelor sunt modelate de un amestec de factori fundamentali și tehnici. Pe termen lung însă, evaluarea contează: acțiunile americane par ușor scumpe, dar nu într-o bulă, iar cele mai bune oportunități par să se afle în zona de value și la companiile cu capitalizare mică.

În concluzie, indiferent de știrile zilnice, rămân valabile aceleași reguli sănătoase: un portofoliu diversificat, expunere globală și răbdarea de a rămâne pe termen lung.