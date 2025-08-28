Alexandru Muraru (PNL) anunță oficial că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură: „Zgomot pentru lebede, tăcere de tip mafiot pentru un copil abuzat”

Deputatul PNL de Iași, Alexandru Muraru, atrage atenția asupra dublului standard periculos și a ipocriziei toxice practicate de partidul extremist AUR și anunță demersuri legale ferme împotriva instigărilor la ură promovate de liderii acestuia.

„AUR orchestrează scandaluri naționale pe teme xenofobe, în timp ce acționează concertat pentru a mușamaliza un grav caz de viol petrecut la propria școală de vară. În ultimele zile, liderii AUR, George Simion și Dan Tănasă, s-au specializat în fabricarea de crize artificiale pentru a instiga la ură împotriva străinilor.

De la sondaje iresponsabile privind expulzarea muncitorilor asiatici pentru un incident care implică niște lebede, până la îndemnuri directe la boicotarea livratorilor care nu sunt români, AUR aplică o strategie cinică de a injecta ură și diviziune în spațiul public. În fața acestei escaladări periculoase, anunț că am depus o plângere penală împotriva deputatului Dan Tănasă pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare, faptă prevăzută și pedepsită de Art. 369 din Codul Penal.

Afirmațiile publice ale deputatului AUR, prin care a îndemnat la boicotarea și discriminarea lucrătorilor străini pe criterii de naționalitate, reprezintă o instigare directă la ură, cu consecințe concrete în societate, materializate deja prin agresarea fizică a unui livrator în București.

Este inacceptabil ca un parlamentar al României să folosească tribuna publică pentru a răspândi mesaje xenofobe care pun în pericol siguranța oamenilor, iar acest tip de comportament trebuie sancționat ferm de către justiție. În contrast flagrant cu această gălăgie xenofobă, atunci când o problemă de o gravitate excepțională apare în propria ogradă, reacția este diametral opusă.

În cazul minorei de 17 ani care acuză că a fost violată la școala de vară a partidului, AUR nu a cerut dreptate pentru victimă, ci a activat o veritabilă „mașinărie de linșaj” menită să sufoce adevărul. Pe grupuri private de WhatsApp, sub coordonarea unor lideri marcanți, inclusiv a unei vicepreședinte a partidului, membrii sunt instruiți să raporteze în masă postările vocilor publice, precum Andreea Raicu, care îndrăznesc să vorbească despre acest caz, așa cum au arătat jurnaliștii de la PressOne.

Asistăm la cea mai toxică formă de ipocrizie politică. AUR face un circ național pentru o lebădă, dar activează o mașinărie de tip mafiot pentru a îngropa un caz în care o minoră a fost, se pare, victima unui viol comis de apropiați ai partidului. Unde este patriotismul aici?

Vreau să fie foarte clar: un imigrant care muncește cinstit și plătește taxe în România este un patriot mai mare decât orice extremist care acoperă un abuz sau care lucrează, prin discursul său anti-occidental, pentru a ne arunca în brațele Kremlinului.

Partidul Național Liberal susține un patriotism al construcției, al respectului pentru lege și al demnității umane, nu unul al urii și al mușamalizării. Acest mod de operare – zgomot asurzitor pentru a incita la ură împotriva străinilor și operațiuni de cenzură pentru a ascunde un caz de viol – dezvăluie adevărata față a AUR.

Protecția pe care o clamează nu este pentru români, ci exclusiv pentru imaginea și membrii unui grup toxic, a cărui agendă este îndreptată împotriva intereselor naționale și a valorilor europene. Solicit organelor de anchetă să trateze cu celeritate și maximă seriozitate cazul de la școala de vară AUR și să aducă vinovații în fața justiției. Românii trebuie să vadă dincolo de discursul populist și să respingă acest tip de politică toxică, ce amenință siguranța cetățenilor și viitorul pro-occidental al țării noastre.”, a declarat Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași.