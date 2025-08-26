Ședința coaliției s-a încheiat fără un acord pe modificările Pachetului 2 de măsuri fiscale / Discuțiile se reiau mâine

Ședinţa coaliţiei de guvernare de marţi, care a avut loc la Palatul Victoria, marți, s-a încheiat fără a se lua o decizie finală în privința pachetului doi de măsuri fiscale, pentru angajarea răspunderii.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat și el la întâlnirea în care ar fi trebuit să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care Guvernul vrea să îşi asume răspunderea în Parlament, săptămâna aceasta.

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi, despre discuţiile care au loc în coaliţie, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan, că nu e niciun scandal, că s-a discutat pe chestiuni tehnice şi preşedintele a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat.

Luni, prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, au precizat surse politice.

Premierul Ilie Bolojan vrea ca săptămâna aceasta să vină în faţa Parlamentului cu pachetul doi de măsuri fiscale, pentru angajarea răspunderii.