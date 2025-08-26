G4Media.ro
Ședința coaliției s-a încheiat fără un acord pe modificările Pachetului 2 de măsuri fiscale / Discuțiile se reiau mâine

Ședinţa coaliţiei de guvernare de marţi, care a avut loc la Palatul Victoria, marți, s-a încheiat fără a se lua o decizie finală în privința pachetului doi de măsuri fiscale, pentru angajarea răspunderii.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat și el la întâlnirea în care ar fi trebuit să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care Guvernul vrea să îşi asume răspunderea în Parlament, săptămâna aceasta.

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi, despre discuţiile care au loc în coaliţie, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan, că nu e niciun scandal, că s-a discutat pe chestiuni tehnice şi preşedintele a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat.

Luni, prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, au precizat surse politice.

Premierul Ilie Bolojan vrea ca săptămâna aceasta să vină în faţa Parlamentului cu pachetul doi de măsuri fiscale, pentru angajarea răspunderii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. De cand e inconjurat de „speciali”, din servicii si justitie, N. Dan vad le ia partea, avem un Iohannis2 la Cotroceni…
    Inteleg ca N. Dan a luat azi apararea pensiilor speciale nesimtite, spunand ca 70% din venitul din ultima luna reprezinta prea putin, iar cresterea varstei de pensionare trebuie facuta mai lent, 10 ani fiind un termen prea rapid.
    PS. Exemplu de pensie speciala nesimtita „scazuta” prea mult (in opinia lui N. Dan): procurorul Horodniceanu are venit lunar net de 40.000 lei. Si foarte probabil va creste in continuare. Daca se pensioneaza maine, va lua pensie speciala de 28.000 lei (aproape 6.000 de euro). Asta e pensie prea mica????

